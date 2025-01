Majo Aguilar confirma distanciamiento de Pepe Aguilar y Ángela Aguilar

La cantante mexicana Majo Aguilar confirmó que existe un distanciamiento con su familia, entre ellos los cantantes Pepe Aguilar y Ángela Aguilar.

Durante los últimos meses la familia Aguilar se ha visto envuelta en una fuerte polémica por la relación de Ángela Aguilar y el cantante Christian Nodal. A pesar del escándalo, Majo Aguilar ha preferido mantenerse al margen de toda la controversia. Asimismo, ha especulado que existe una rivalidad con su prima Ángela Aguilar, algo que Majo ha negado en diferentes oportunidades.

Ahora Majo Aguilar ha abierto su corazón con sus seguidores para confirmar que sí existe un distanciamiento con su familia. Fue a través de su cuenta de TikTok donde la cantante publicó un video confirmando el distanciamiento que existe con su tío Pepe Aguilar y su prima Ángela Aguilar.

“Quiero platicar con ustedes desde el fondo de mi corazón y espero que reciban este mensaje con total claridad. Hace algunos meses que ya no tengo comunicación con mi familia; hace un par de años donde no tenemos una relación donde nos frecuentemos tanto”, comenzó diciendo la cantante.

En ese sentido, puntualizó que a pesar de la distancia, Pepe Aguilar y Ángela Aguilar sí son importantes para ella. “Pero eso no significa que mi tío Pepe y Ángela, voy a hablar de ellos porque son de los que más se habla, no sean importantes en mi vida”.

Majo Aguilar dejó claro que le incomodan los comentarios y señalamientos que en redes sociales hacen en contra de su familia. La cantante aseguró que debido al cariño que todavía siente por Pepe Aguilar y Ángela, debido a los años que convivió con ellos cuando era adolescente, no puede ignorar los malos comentarios en su contra.

“Aunque ya no tenga una relación tan frecuente con ellos, porque el cariño lo tengo. Por ese amor y, sobretodo, por esa convivencia que si tuve durante mi adolescencia y que fueron una parte vital para mí, para mi desarrollo y que me dieron tanto amor, no puedo voltear y hacer como que no veo los comentarios .En este momento estoy sintiendo empatía por mi tío Pepe y por Ángela”, aseguró.

Desde que se desató la controversia por la polémica relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal las redes sociales se han volcado en críticas en contra de la pareja, especialmente por el hecho de que Nodal confirmó su relación con Ángela dos semanas después de anunciar su ruptura con la madre de su hija, la cantante argentina Cazzu. En medio de la ola de comentarios que esto ha generado, Majo Aguilar ha tratado de mantenerse al margen del escándalo, concentrándose en su música.

