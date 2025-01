Cynthia Klitbo desmiente que su madre la haya vendido

Cynthia Klitbo inició su carrera artística a una edad temprana. Con solo 16 años, su representante, Alfredo Cortina, le ofreció la oportunidad de grabar un disco que prometía catapultar su carrera a nuevas alturas. No obstante, este camino hacia el éxito no se desarrolló de la manera esperada y estuvo marcado por una serie de eventos.

Con la ilusión de cumplir su sueño, la madre de Cynthia, Elisa Gamboa Muñoz, organizó todo lo necesario para que su hija viajara a Estados Unidos. Este viaje tenía como propósito la grabación del disco, pero la situación dio un giro inesperado al llegar al aeropuerto, donde se reveló que el empresario no podía acompañar a Klitbo debido a la falta de una visa.

“Esa noche me quedé sentada en el piso mientras él me contaba sobre su vida y sus hijos. Incluso lloró. Al día siguiente, llegaron sus amigos, una abogada y su esposo, quienes me cuidaron como si fuera su hija“, mencionó a Yordi Rosado.

El desenlace de esta historia fue más positivo de lo que muchos podrían haberse imaginado. Enrique Sunstegui demostró ser una persona honorable y se encargó de proteger a Cynthia en todo momento. Su intervención evitó que la joven artista se expusiera a situaciones de riesgo. No obstante, este episodio ha generado controversias y acusaciones que han seguido a Klitbo a lo largo de su carrera.

Uno de los aspectos más oscuros de esta historia son las insinuaciones que han surgido sobre la madre de Cynthia, pues fue tildada de haber “vendido” a su hija. Esta acusación fue reforzada por la actriz Laura Zapata en un reality show, lo que generó un gran revuelo en los medios de comunicación. Estas afirmaciones han sido desmentidas por Klitbo, quien ha defendido la memoria de su progenitora y ha enfatizado la falsedad de tales rumores.

“Mi mamá confiaba mucho en las personas y en la moral que nos inculcó. Nos dio las herramientas para defendernos, pero a veces dejó cosas al azar. Esta persona (Laura Zapata) dice que mi mamá me vendió, lo cual es completamente falso. Nunca me metería en su vida, pero parece que ella sí tiene algo contra mí”, agregó.

