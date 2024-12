Cynthia Klitbo explotó en contra de su ex Juan Vidal

El mundo del espectáculo a menudo es un escenario brillante, pero también es un terreno fértil para relaciones tumultuosas y fracasos sentimentales. Un ejemplo notable es la relación entre la actriz de novelas Cynthia Klitbo y el actor Juan Vidal. Su historia, marcada por tensiones y desavenencias, ha sido revelada por ella en diversas entrevistas.

Klitbo se ha manifestado abiertamente sobre su experiencia con Vidal, a quien describió como una persona interesada. En una conversación reciente con la periodista Matilde Obregón, la actriz expresó que lo que Juan buscaba en ella no era amor, sino una oportunidad económica. Según sus palabras, él solamente veía en ella el “signo de pesos”, lo que evidencia una falta de autenticidad en la relación.

“El último fue el desagradable que anduvo con Niurka que ni hasta el nombre voy a mencionar. Es una persona que es muy iracunda, te está viendo el símbolo de pesos, tiene problemas de ira, pero ya psicológicos fuertes”, dijo durante la exclusiva.

La personalidad de Vidal también jugó un papel crucial en la dinámica de la pareja. Cynthia relató que enfrentó problemas significativos debido a los ataques de ira y los celos que mostraba su entonces pareja: “Mi hija fue la que me dijo ‘¿hasta cuando vas a aguantar a este tipo?’. Qué pena con mi hija y eso que yo siempre me quedaba callada para no hubiera discusiones en la casa con tal de que tus hijos no vean. Mi hija se dio cuenta de todas maneras”, le contó a Matilde.

Acorde a la reflexión de ella, la presión externa y el constante sufrimiento emocional llevaron a la actriz a tomar la decisión de finalizar la relación. Su valentía al hablar sobre estas experiencias resalta la importancia de reconocer las señales de una relación dañina y priorizar el bienestar personal.

“Solo una vez he sido infiel, pero se la ganó. Tuve un novio que era estúpidamente celoso y ya me tenía harta, estaba muy cansada porque si había un viejito atrás de él y yo volteaba la mirada me decía ‘¿qué le ves al señor de 90?’ Un día me hartó, yo tenía un pretendiente y me lo agarré a besos”, añadió.

