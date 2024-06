Cynthia Klitbo no se le queda callada a quienes le juzgan por supuestos problemas con el alcohol

Cynthia Klitbo desmintió rotundamente estos rumores, afirmando que ella no tiene ningún problema con el alcohol y que simplemente disfruta de una copa de vino ocasionalmente, como cualquier persona. Además, explicó que es consciente de los excesos que pueden llevar a problemas de adicción y que por eso siempre ha sido cuidadosa con su consumo.

“Han dicho que soy alcohólica hace mil de años, que me agarraron en el torito, y otra peda (borrachera) que me puse cuando mi hija estaba chiquita. Que digan de mí lo que quieran; de todas maneras, ahí están mis productores que digan cuándo llegué tarde, cuando no he ido de memoria”, dijo frente a los medios de comunicación.

La actriz también ha hablado abiertamente sobre sus romances fallidos, admitiendo que ha tenido varias relaciones que no han funcionado, pero que siempre ha aprendido algo de cada una de ellas. Respecto a su embarazo, Klitbo ha compartido con sus seguidores la experiencia de ser madre soltera y la alegría que le ha dado su hijo.

“No podría tener la cantidad de trabajo que tengo, por ejemplo ahorita me eché tres trabajos al mismo tiempo. En Minas de pasión me eché las dos temporadas de La Lola, me eché dos temporadas de Secretos de villanas y la telenovela”, agregó frente a los reporteros.

Klitbo se ha caracterizado por su sinceridad y valentía al enfrentar los comentarios y rumores que la rodean. Lejos de esconderse o evadir el tema, la actriz ha optado por hablar con franqueza sobre su vida y sus experiencias, mostrando así su fortaleza y autenticidad ante el público.

“Dime en qué momento me voy a emborrachar. Ahora, si me ves el fin de semana y me andas correteando y me pongo peda, bueno. Si me gustan las fiestas, si me divierto; tengo todo el derecho de hacerlo”, dijo.

La mexicana ha sido muy honesta sobre sus relaciones pasadas, incluyendo su matrimonio fallido y su embarazo no planeado. No ha tenido miedo de mostrar su vulnerabilidad y compartir sus experiencias personales, lo cual ha generado empatía y conexión con sus seguidores.

Sigue leyendo:

· Cynthia Klitbo atacada por controversial video donde critica a los adultos mayores: “No sean flojos”

· Cynthia Klitbo acepta haber tenido un romance con una mujer y revela si le gustaría tener otro

· Ex de Rey Grupero, Cynthia Klitbo, reapareció desde la cama de un hospital tras operación de emergencia