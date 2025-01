Boricuas siguen siendo víctimas de operativos de ICE aún contando con ciudadanía; reportan otro caso en Milwaukee

Nueva York – Una representante de la familia puertorriqueña que fue detenida erróneamente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una tienda por departamento en Milwaukee, Wisconsin, en medio de una redada sostuvo que intervinieron con ellos porque hablaban español.

La hermana de una de las puertorriqueñas detenida en la sucursal de la cadena, que también tiene presencia en la isla, catalogó el hecho, reportado el viernes pasado, como “asombroso” y “difícil de digerir”.

Según relató en entrevista con Telemundo en Puerto Rico este lunes, sus parientes estaban realizando compras en el lugar cuando los agentes los abordaron.

“Los escucharon hablando español. Estaba mi hermana con su suegra y un niño menor de 3 años, mi sobrino. Había otras personas también hablando español. Simplemente, (los agentes) le dijeron que los acompañaran; los escoltaron hasta una guagua (camioneta), los montaron a todos a una guagua y los llevaron a un centro de detención. No le dieron la oportunidad de hablar durante ese proceso, desde la tienda hasta el interior de la guagua. No es hasta que se pueden bajar que mi hermana, hablando inglés, les explica que no solamente son ciudadanos americanos, sino que son de Puerto Rico; ellos son nacidos en Puerto Rico”, narró.

En respuesta, los agentes dijeron: “’I’m so sorry’”.

“No le dijeron más nada, que lo lamentaban mucho”, añadió.

Como parte del proceso, los ciudadanos tuvieron que mostrar documentación que acreditara su origen.

La entrevistada dijo que sus familiares suministraron licencias de conducir y certificados de nacimiento.

Seguidamente, la mujer tuvo que reservar un taxi, que costeó ella misma, para regresar a la tienda.

“Ella tomó un vehículo. Llamó a uno de estos servicios para que los recogieran en ese lugar y los devolvieran al lugar donde se encontraban. Inclusive, ella tuvo que pagar ese servicio”, relató la fuente bajo condición de anonimato.

“Esto es muy lamentable, y nos está pasando. Nosotros somos un país donde hay blancos, mulatos, negros, personas con diferente tipo de cabello. Un puertorriqueño puede tener diversas características”, argumentó.

Planteó que los boricuas no se mudan a EE.UU. para ser perseguidos u objeto de redadas de ICE.

“Es bien difícil para ella. Ha sido bien difícil para la familia. Hay muchos que hemos salido de Puerto Rico para diversos estados, como la Florida, y es complicado pensar que tengo que salir con documentos; que esos documentos ahora son oro. Nos pueden robar, asaltar para quitarnos documentos”, continuó.

La boricua confirmó que la suegra de su hermana tuvo que recibir atención médica a raíz del impacto de la intervención.

Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, sujeto a la jurisdicción de esa nación. Los puertorriqueños cuentan con ciudadana estadounidense como resultado de la Ley Jones-Shafroth, firmada en 1917 por el presidente Woodrow Wilson.

Segundo caso de detención de ciudadanos puertorriqueños

A pesar de la realidad histórica de la isla y de que los boricuas no están sujetos a las leyes migratorias que les aplican a otras comunidades latinas, este es el segundo caso que ha trascendido en Estados Unidos en el que agentes migratorios exceden sus límites e intervienen con ciudadanos estadounidenses de origen boricua.

La semana pasada, el alcalde de Newark, Nueva Jersey, Ras J. Baraka denunció la violación de derechos constitucionales en un operativo de ICE en Ocean Seafood Depot.

Durante la intervención, agentes detuvieron, entre otros, a un exmilitar boricua que labora como administrador del lugar, a pesar de que este les notificó que era puertorriqueño y ciudadano estadounidense.

En el caso de Wisconsin, la comunidad migrante y latina no baja la guardia ante rumores de redadas, no solo en Milwaukee sino en ciudades como Whitewater.

El asunto ha llevado a que, en zonas al sur de Milwaukee, caracterizado por un amplio intercambio y movimiento comercial, se reporte una baja en el flujo de transeúntes y negociantes. Por el área, usualmente también se veían más vendedores ambulantes.

La situación en algunas escuelas también es tensa, reportó Fox 6.

Alondra García, una maestra de Allen-Field Elementary School, fue suspendida por un día sin compensación por proveer recursos a familias que podrían enfrentar la deportación a través de la campaña “SafeHaven”.

Demócratas en la legislatura estatal presentaron una legislación este martes para frenar la cooperación entre oficiales gubernamentales estatales y locales con el gobierno federal en materia migratoria. Sin embargo, es poco probable que la medida avance, ya que los republicanos, que controlan tanto la Asamblea como el Senado, planean introducir una pieza legislativa en la dirección opuesta.

Según datos del Censo federal, para el 2021, 69,917 puertorriqueños vivían en Wisconsin, la mayoría en la ciudad de Milwaukee.

Presidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico anticipa más casos

A preguntas de El Diario, Vivian Godineaux Villaronga, presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAPR), consideró que los boricuas detenidos en medio de redadas de ICE tienen una causa de acción para entablar una demanda, mínimo por discrimen. “Yo entiendo que tiene una causa de acción, porque, ¿cuál fue el motivo para el arresto? Eso es lo que se preguntaría un abogado para poder presentar una demanda por discrimen y daños y perjuicios por ese discrimen. No hay un motivo que no sea uno discriminatorio; mi color de piel, que hablo español o estaba cercano a una comunidad en la que estaban buscando migrantes y me llevaron a mí también sin fundamento ninguno. Claro que hay una causa de acción, y yo creo que van a haber unas cuantas”, argumentó la abogada.

La portavoz de los colegiados dijo no sorprenderle que boricuas caigan en las garras de las autoridades migratorias, ya que, a su juicio, muchos de estos agentes actúan motivados por el perfil racial de las personas.

“Aunque usted como puertorriqueño tenga la ciudadanía, precisamente por el color de la piel, por la forma en que habla…a usted lo van a confundir como si fuera migrante. No necesariamente van a saber que usted es ciudadano americano, y se lo van a llevar porque lo van a confundir con cualquier hermano o hermana latinoamericana y va a tener que pasar por el proceso. Quizás después pueda demostrar que tiene ciudadanía y lo sueltan, pero, en ese proceso que puede durar, 24, 48 horas, no sé cuánto, usted va a pasar por ese proceso, y eso es lo peligroso”, afirmó.

