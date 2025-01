Julio César Chávez insulta y reta a Jake Paul a pelear contra Chávez Jr.

Después de su pelea de exhibición con Mike Tyson, parece que Jake Paul se convirtió en la nueva tendencia del boxeo. La leyenda Julio César Chávez no solo le insultó, sino que le retó a pelear contra su hijo Julio César Chávez Jr.

En una entrevista con el canal de YouTube ESNEWS, Chávez criticó el desempeño del influencer en su combate ante Tyson. También, se mostró interesado en una pelea contra su hijo mayor.

“Estuvo raro, porque Tyson no tiró golpes”, dijo antes de insultar al estadounidense. “Ese pinche (Jake) Paul no sirve para nada ese pendejo. Yo no sé por qué pagan por ver a ese pendejo, la neta (…) que pelee con él, dile, para que le pegue una chinga mi hijo”, expresó.

Julio César Chávez Jr. y Jake Paul, una historia inconclusa

No es la primera vez que Julio César Chávez Jr. o su entorno dejan caer abiertamente su deseo de enfrentar a Jake Paul. A tan solo minutos de haber derrotado a Mike Tyson en una pelea de exhibición, fue retado por el mayor de los hijos de la leyenda mexicano.

A través de Instagram, arremetió contra el estadounidense asegurando que era capaz de pelear con quien sea por dinero. Su interés en una pelea viene de 2023.

“Dices que puedes luchar contra quien quieras. Lo que probablemente sea cierto por el dinero, pero no peleará con alguien que sabe cómo luchar. Es hora, Jake“, publicó junto a una foto en la que se le ve con Paul.

Rechazo de Jake Paul a Julio César Chávez Jr.

No obstante, el youtuber descartó al mexicano por considerarlo un rival fácil. Así lo dejó saber a mediados de diciembre de 2024 cuando fue invitado en una función de boxeo de la Convención de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en Orlando, Florida.

Paul fue consultado sobre este duelo y el estadounidense confesó que deseaba pelear con un rival más difícil. “Es genial y todo eso, pero, honestamente, es un peleador fácil (…) Y quiero a alguien más duro para callar a la gente”, dijo.

“Quiero a alguien más duro que Chávez (…) quiero un cinturón de verdad, no algo que se exhiba solo para entretener”, agregó.



