Omar Chávez destapa impactante secreto familiar y denuncia amenazas de muerte de la esposa de Julio César Chávez

Otra impactante polémica revolotea en la familia de Julio César Chávez Jr. En esta ocasión, su hijo Omar reveló ser víctima de amenazas de muerte por parte de la esposa de su padre.

En la rueda de prensa del miércoles que tuvo lugar en San Luis Potosí, previo a lo que será su pelea contra Misael Rodríguez, el hijo de la leyenda arremetió contra Myriam Escobar, a quien señaló de amenazarle de muerte.

Aunque el tema principal era su pleito con Rodríguez, Omar fue cuestionado sobre su no presencia en la exitosa serie de televisión de su familia.

Fue ahí donde reveló los conflictos familiares por los que atraviesan. Asimismo, confesó que percibe que desde la producción de la serie se le puso como rival de su hermana Nicole.

“La mujer de mi papá me ha hecho la vida imposible, y yo ya estoy cansado de eso, la verdad. Siempre se mete en mi vida por medio de mi papá, me ha amenazado de muerte y yo ya estoy harto de eso, yo ya no quiero saber nada de eso”, dijo.

Omar Chávez, durante la Función de Boxeo celebrada en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre Foto: Imago7/José Zamora Crédito: Imago7

En este sentido, Omar expresó su deseo de ver a su padre a su lado el día del combate con Misael Rodríguez. Aunque dejó claro que Escobar no es bienvenida y la acusó de manipular a Julio César Chávez.

“Ella como que me tiene envidia a mí, por medio de su gente siempre me está haciendo cosas… ya basta, que se enfoque en sus cosas, que deje de manipular a mi papá para que se meta conmigo y luego me ande internando o algo así, me tiene cansado ese tema yo. Quiero estar enfocado en mi deporte”, añadió.

Julio César Chávez y Myriam Escobar tienen más de una década casados tras contraer matrimonio en 2014. De ahí nació Nicole. Anteriormente, la leyenda del boxeo estuvo casado con Amalia Carrasco. De ahí nacieron Julio César, Omar y Cristian.

