Julio César da su vencedor entre Crawford vs Benavídez

El histórico boxeador mexicano y múltiple campeón mundial, Julio César Chávez, decidió pronunciarse sobre la posibilidad de un combate entre el estadounidense Terence Crawford y el también mexicano Julio César Chávez, esto luego de las crecientes posibilidades de negociaciones que han surgido los últimos días por parte de ambos equipos.

En declaraciones ofrecidas para ESNEWS el antiguo peleador ofreció una proyección de lo que será este enfrentamiento y reveló el nombre del que sería para él el gran ganador; reveló que el mexicano y campeón de tres divisiones en los súper medianos tiene una clara ventaja debido a la amplia diferencia de peso que posee.

“Canelo is very strong, muy fuerte. Es mucho peso. Canelo lo va a noquear en seis o siete rounds. Crawford es un buen peleador. Pero claaaro, pero hay pesos”, expresó Julio César Chávez en sus declaraciones al asegurar que el Canelo aprovechará esta ventaja del peso para hacer todo lo que desee en el cuadrilátero.

En los últimos días el Canelo Álvarez y Terence Crawford han manifestado su deseo de poder enfrentarse en el cuadrilátero a pesar de la diferencia en el peso y es algo que ya estaría en conversaciones para que el estadounidense tenga la oportunidad de escalar unas cuantas libras y así poder enfrentarse el 13 de septiembre como parte de la celebración por la Independencia de México.

Canelo dispuesto

Hace unos días el peleador mexicano se mostró dispuesto de poder llevar a cabo este enfrentamiento durante una entrevista ofrecida para The Ring Podcast con Mike Coppinger, donde dejó ver la posibilidad de cumplirle su sueño de verse las caras en el ring antes de retirarse formalmente.

“La gente quiere ver esa pelea. Y quizás si vean esa pelea. No sabemos aún, pero quizás sí vean esa pelea. Siempre estoy abierto para las buenas peleas. Y no me malinterpreten, él es un buen peleador, tiene habilidades realmente buenas y todo, y quizás sí veamos esa pelea. No lo sabemos aún”, expresó.

