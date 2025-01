Nuera de Maribel Guardia aclara si tuvo algo con el esposo de la actriz

Maribel Guardia y su nuera Imelda Tuñón desde hace varios días se encuentran enfrentando una situación legal debido a que la actriz tendrá al pequeño por 10 días, mientras las autoridades deciden lo harán con el menor. Desde entonces, se han registrado muchas especulaciones sobre la relación entre ellas.

“No tiene nada que ver conmigo en absoluto. Ya he dicho que sean dicho múltiples razones (por las que se presentó la denuncia). Yo no estoy pidiendo nada para mí”, mencionó Imelda.

Uno de los rumores más llamativos sugiere que Imelda Tuñón fue vista en una situación comprometedora en el hogar de Maribel. Este tipo de afirmaciones, aunque impactantes, carecen de pruebas concretas y suelen ser el resultado de la especulación mediática. Además, se ha insinuado que Imelda podría estar enfrentando problemas relacionados con el consumo de sustancias.

Las declaraciones de Nagibe Abbud a TVNotas, una examiga de Maribel Guardia, han contribuido a la atmósfera de controversia. Ella ha señalado que Tuñón es una persona interesada y ha afirmado haber sido testigo de actos de violencia por parte de Imelda hacia Julián Figueroa. Estas afirmaciones deben ser tomadas con cautela, ya que provienen de una fuente externa y no han sido corroboradas.

Imelda decidió romper el silencio y ofreció una entrevista al programa “De primera mano”. Durante esta conversación, su tía, Addis Tuñón, le preguntó sobre la veracidad de una supuesta relación sentimental con Marco Chacón, un nombre que ha surgido en el contexto de esta controversia. Imelda aprovechó la oportunidad para hablar de su situación y desmentir algunas de las acusaciones que circulan en los medios.

“No, nunca ha existido una relación que tenga algo más allá de la relación cordial que llevábamos en familia“, aclaró frente al programa.

Guardia, quien se ha mantenido relativamente al margen de las especulaciones, no ha hecho declaraciones públicas sobre los rumores de infidelidad de su esposo ni sobre las acusaciones de que Imelda medicaba a su hijo para poder salir de fiesta. Su silencio puede interpretarse de diversas maneras, pero también podría ser una estrategia para proteger la privacidad del menor.

