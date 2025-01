¿Por qué Daniella Navarro no le contestó a Alicia Machado en La Mesa Caliente? 

Daniella Navarro, actriz venezolana, habló en sus historias en Instagram la razón por la que no tuvo un enfrentamiento en el programa La Mesa Caliente con Alicia Machado.

Muchos le han preguntado a la artista qué pasó en ese momento, pero sobre todo la razón por la que promocionó su proteína luego del roce que tuvieron en el show, pues Daniela le dijo a la Miss Universo que no mandara a la gente al gimnasio, ya que ambas aseguró que tenían el mismo cirujano. Sin embargo, este último aspecto lo corrigió la famosa en sus videos.

“Miren, mi gente hermosa, ustedes saben que estuvo la Machado ahí en el show La Mesa Caliente, que aclaro antes de que me vuelva a bloquear, porque ustedes saben que siempre me bloquea, aclaro, no tenemos el mismo cirujano, tiene razón ella”, dijo.

Luego de esto, comentó: “La gente que me pregunta Dani, es que tú y Alicia. Pero es que Alicia, recuerden que cuando yo estuve en La Casa de los Famosos apoyó más a Ivonne, e igual cuando yo tuve el inconveniente con Yolanda (Andrade)”.

En las grabaciones bromeó con que pese a que tienen fuertes diferencias, le gustó mucho el producto de la ex reina de belleza: “Si me vas a bloquear, bloquéame, pero mándame más proteína”.

En este sentido, explicó que su intención no era tener una polémica con Alicia Machado y por eso evitó hacer comentarios fuertes, pues considera que no le habló de mala manera: “Yo no voy a pelear con nadie ni voy a faltar el respeto siempre y cuando no me falten el respeto”.

También comentó que cuando su compatriota tuvo un pleito con Niurka Marcos, la exreina de belleza le escribió para que saliera a defenderla, pero ella consideró que no era necesario.

En el video, lo que sí comentó es que Alicia Machado sí representó al país y de buena manera: “Bueno, en 1996 fue Miss Universo, en cambio, aquella (Niurka Marcos) no sé en qué ha representado ni a Cuba ni a México. No somos amigas, pero como lo dijo hace tiempo, somos venezolanas pero no porque seamos venezolanas, tenemos que apoyarnos, pero ella es mamá soltera y quizás por eso es donde tengo más afinidad”.

Además, afirmó: “Yo la única vez que me vieron haciendo los gritos y todo fue con Ivonne y Niurka y no me siento orgullosa de eso, eso no me representa. Soy una mujer que no me quedo callada nunca, y el día que cualquier persona me quiera faltar el respeto yo me voy a defender. Lo que sí estoy aplicando es la empatía porque tengo una hija”.

