Tras la muerte de su abuela, Maluma es acusado de despido injustificado

El cantante Maluma se encuentra atravesando un momento personal y profesional complicado. Después de informar la triste noticia del fallecimiento de su abuela paterna, justo un día después de su cumpleaños número 31, ahora enfrenta una nueva polémica. Alejandro Escudero, un joven que formaba parte de su equipo de trabajo, acaba de acusar al cantante de despido injustificado.

Escudero, quien trabajó como corista de Maluma, compartió su versión de los hechos en una entrevista con el programa “La Red Caracol”. El joven reveló que, a finales del año pasado, sin previo aviso ni explicación, fue informado de que ya no seguiría formando parte del equipo de trabajo del artista. Según el testimonio de Alejandro, nunca se le dio una razón clara para esta decisión, lo que lo llevó a considerar que su despido fue completamente injustificado.

“En diciembre me llamaron y me dijeron que ya no querían más de mi servicio. Fue la secretaria del papá de Maluma. Lo que me dejó pensativo es que nunca hubo ninguna razón válida, sólo me dijeron que iban a reestructurar el equipo y ya no me liquidaron, prácticamente salí con una mano adelante y otra atrás. Puede ser que sí obtenga una indemnización para mi esposa que tiene cinco meses de embarazo”, aseguró.

Para finalizar, Alejandro aseguró que no emprenderá acciones legales en contra de Maluma, pues siente una gran admiración y respeto hacia él, pero espera que en los próximos días reciba su pago.

“Ese capítulo ya se cerró. Repito y aclaro: no es para generar conflicto ni para tirársela a él. Yo lo respeto mucho, lo admiro. Simplemente que duele”, concluyó.

Este escándalo ocurre en un momento particularmente difícil para el cantante colombiano, quien todavía se encuentra lidiando con el dolor de la pérdida de su abuela.

La falta de respuestas por parte de Maluma, ha generado una ola de críticas en las redes sociales, donde los fanáticos del artista y algunos internautas se han mostrado divididos sobre el supuesto comportamiento del reguetonero.

