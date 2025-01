200 deliveristas aplicaron en el primer día del registro del plan de intercambio de e-bikes seguras

Arrancó el proceso de solicitudes para el programa de intercambio de bicicletas eléctricas de la Ciudad de Nueva York, para trabajadores de reparto de alimentos, el primer plan de este tipo en todo el país. Y a solo horas de iniciar el registro, 200 deliveristas aplicaron para cambiar su bicicleta eléctrica no certificada o un ciclomotor no legal, por una e-bikes segura y certificada, sin costo alguno.

La logística del plan está en manos del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (DOT) y ha asignado $2 millones para financiar el programa con el objetivo de proporcionar más de 400 nuevas bicicletas eléctricas certificadas y baterías de repuesto a través de intercambios en este año.

“Para nosotros es prioridad garantizar la seguridad en nuestras calles y evitar incendios, pero también estamos de lado de estos trabajadores esenciales, que tienen uno de los trabajos más duros y demandados de la ciudad”, remarcó Ydanis Rodríguez, comisionado de DOT.

Este programa es parte del Plan Municipal de Acción de Micromovilidad Eléctrica de la Gran Manzana para ayudar a reducir el riesgo de incendios mortales de baterías eléctricas, a menudo causados ​​por equipos no certificados, y mejorar la seguridad en las calles al sacar de las calles los ciclomotores ilegales.

Rodríguez informó que cada aplicación será verificada, para hacer seguimiento que en efecto el participante cumpla los requisitos. Si en el momento del cierre del registro se sumen más de 400 personas, se someterá a un sorteo.

El periodo de solicitudes se inició el 27 de enero y terminará el 17 de febrero de 2025.

Por su parte, el trabajador de reparto guatemalteco ‘José’ de la organización Deliveristas Unidos, valoró este plan como parte de una serie de avances que ese gremio, ha logrado conquistar en los últimos años.

“Vivimos momentos muy difíciles y de miedo en nuestra comunidad de deliveristas, porque muchos a pesar de tener papeles, temen pasar por un mal momento por las redadas de La Migra. Seguiremos unidos, trabajando honestamente, tratando de prosperar, a pesar de todas las adversidades”, comentó el joven migrante.

El comisionado de DOT, Ydanis Rodríguez resalta que se trata de un programa que es parte de las acciones municipales, a favor de una de las fuerzas laborales más importantes para los neoyorquinos. (Foto: Fernando Martínez)

Intercambio y asistencia

Durante este periodo, los solicitantes elegibles podrán recibir servicios de asistencia para completar los formularios de solicitud. Para recibir la bicicleta eléctrica y la batería de repuesto, los participantes seleccionados, deberán realizar un curso de capacitación en seguridad en línea, para garantizar que los usuarios de estos equipos, mantengan prácticas de conducción seguras para ellos mismos, para los peatones y para otros usuarios de las vías.

Actualmente, muchos repartidores utilizan bicicletas eléctricas no certificadas y ciclomotores eléctricos y a gasolina más pesados, algunos de los cuales no se pueden registrar en el Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York porque no tienen un Número de Identificación del Vehículo.

El criterio de fondo de este programa es aceptar estos dispositivos no certificados e ilegales a cambio de bicicletas eléctricas y baterías certificadas por UL, para reducir el riesgo de incendios y choques, al mismo tiempo que ayudará a los participantes a cumplir con las leyes locales y estatales.

Como se han comprobado tras investigar grandes fatalidades causadas por incendios en los últimos años, las baterías que no cuentan con la certificación UL tienen más probabilidades de explotar generando fuegos que se propagan muy rápidamente.

“Desde la defensa de la Ley Local 131 de 2023, que exige un programa de intercambio de dispositivos de movilidad motorizados y baterías de iones de litio, hasta ver a la administración invertir $2 millones en el programa, este es un momento histórico para la fuerza laboral esencial de entrega de la ciudad de Nueva York”, reconoció Ligia Guallpa, portavoz del Proyecto de Justicia Laboral, uno de los centros de defensa más importantes de esta fuerza laboral en la Gran Manzana.

¿Quién califica?

Si es seleccionado, recibirá una bicicleta eléctrica de intercambio con una batería de repuesto de la ciudad de Nueva York sin costo.

Para ser elegibles, los solicitantes deben: ser residentes de la ciudad de Nueva York, tener al menos 18 años de edad, haber ganado al menos $1,500 en 2024 como repartidor de alimentos en un establecimiento de servicio de alimentos, un servicio de entrega de alimentos de terceros o un servicio de mensajería de terceros.

Poseer un dispositivo elegible en funcionamiento.