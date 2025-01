Chef Yisus dice haber sido el “más económico” de Univision

El Chef Yisus, cuyo nombre real es Jesús Alberto Díaz, es una figura prominente en el mundo de la gastronomía latina. En una reciente entrevista en el pódcast “Cara a cara con Rodner”, el venezolano compartió abiertamente los desafíos que ha enfrentado en su vida personal y profesional, incluyendo su divorcio y su sorpresiva salida del programa “Despierta América”.

“Pero como viví en esos 7 años tantos momentos de recortes, tantos despidos, tantos cambios de ejecutivos, no era loco que me tocara en algún momento. Muy atrás en mi cabeza sentía que en cualquier momento me podía tocar, yo lo veía difícil porque primero porque, te lo digo sin pena, de la nómina, yo pude haber sido de los más económicos”, le contó a Rodner Figueroa en una entrevista.

El despido de Yisus, que ocurrió el 3 de diciembre, marcó un momento crucial en su carrera. La decisión abrupta de la cadena de televisión no solo le tomó por sorpresa, sino que también lo llevó a replantearse sus objetivos y su camino en la industria. Durante la conversación con Rodner Figueroa, el chef enfatizó que este cambio drástico no fue fácil de asimilar.

“Siento y sé que la cocina aporta inmensamente a un show de televisión por marcas, patrocinios que son los que realmente mantienen el network. Entonces yo por eso lo veía como que un chef debería ser necesario, las marcas que entran por la cocina son maravillosas, no les cuesto mucho“, le mencionó al venezolano.

“Son decisiones que se toman, no sé de dónde, ni quién, pero hay que aceptar y seguir adelante”, dijo. A su vez, aprovechó para mencionar cómo fue el momento en el que le dijeron que no seguiría trabajando en la empresa: “Una mañana me dice mi jefa Luzma: ‘Mira, tenemos que hablar’ y yo lo que le dije fue: ‘Es el día de los recortes’, y sí, ya en ese momento entendí que me había tocado“, añadió durante la conversación.

Además, el chef abordó la complicada etapa de su divorcio, un proceso que implica no solo el cierre de una relación personal, sino también la necesidad de reconstruir su vida emocional y profesional. Yisus expresó que, aunque estos desafíos son dolorosos, han sido fundamentales para su crecimiento personal. Al enfrentarse a la adversidad, encontró en la cocina un refugio y una manera de canalizar sus emociones.

Sigue leyendo:

· Chef Yisus y su nuevo proyecto tras su despido de Univision

· Chef Yisus finalmente habló de su salida de ‘Despierta América’

· Chef Yisus rompe el silencio y habla de su divorcio: “No es el fin del mundo”