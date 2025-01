La Casa de los Famosos México se estrenará el 27 de julio: ¿Cristina Porta entrará a esta edición?

Los periodistas mexicanos, Martha Figueroa y Juan José Origel, fueron los responsables de confirmar esta noticia: La Casa de los Famosos México ya tiene fecha confirmada y se estrenará el 27 de julio. La conducción nuevamente estará a cargo de Galilea Montijo, lo que nos hace suponer que junto a ellas volverán a estar: Diego de Erice, Odalys Ramírez, Cecilia Galeano, Mauricio Garza. Mientras que se espera que el influencer Pablo Chagra también retome su lugar como el encargado de las plataformas digitales.

Después de todo lo que aconteció en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, la verdad es que muchos dudaban con que Televisa retomara el proyecto junto a Endemol. De momento habría que ver si las marcas que abandonaron el reality durante dicha edición retomarán su puesto en el proyecto o si Televisa preferirá buscar imitar a Telemundo, que para dicho proyecto no cuenta con patrocinios o anunciantes visibles dentro de su edición.

Ahora la pregunta del millón es ¿quiénes serán los famosos que conformarán dicha temporada? Uno de los nombres que ha estado sonando muchísimo para La Casa de los Famosos México es el de Cristina Porta, quien de momento ha afirmado que ella no entrará a la edición All-Stars de Telemundo, por dos razones importantes, la producción decidió contar con Luca Onestine y con Paulo Quevedo también para este 2025 y ella está decidida a no volver a coincidir con ellos, muchísimo menos en una casa en la que estaría mucho más de dos meses encerrada dentro de cuatro paredes.

Ahora bien, en la edición mexicana no tendría este problema y aunque el nombre de Cristina en México no necesariamente tiene tanta preponderancia como en la televisión hispana, la periodista española ya ha afianzado una relación cercana con varios creadores de contenido en el país azteca, que podrían facilitar su acomodo en el conocimiento del público mexicano. Además, aún y cuando no entre a esta edición de Telemundo, sí sabemos que estará participando en alguna que otra gala comentando lo que sucede dentro de éste.

