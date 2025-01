Lele Pons se sincera sobre su trato con Shakira

Para muchas personas, conocer a su ídolo es un momento inolvidable que se guarda con cariño en la memoria. Este fue el caso de la influencer venezolana Lele Pons, quien tuvo la oportunidad de conocer a su gran referente musical, la estrella colombiana Shakira. Esta experiencia fue un hito en su vida personal y marcó el inicio de una amistad que ha crecido con el tiempo.

Lele ha demostrado su admiración por Shakira desde sus inicios. La intérprete de “Hips Don’t Lie” siempre ocupó un lugar especial en el corazón de ella, quien la consideraba una ídolo musical y modelo a seguir en la industria del entretenimiento. Cuando se enteró de que iba a participar en el video musical “Soltera”, en colaboración con la colombiana y otras famosas, la emoción fue indescriptible.

“Fue una experiencia increíble que no me la puedo creer todavía. Logré el sueño que yo quería más en la vida que era conocer, punto, a ¡Shakira!’. Y después ser como, no sé, íntima, que ella me conozca como me conoce a mí ahora. No sé cómo explicarlo, es como algo que no lo creo”, dijo en exclusiva para Mezcal TV.

Lele Pons revela la gran admiración que tiene por Shakira. Crédito: Jennifer García | Mezcalent

A partir de ese momento, Lele ha compartido su felicidad por esta nueva amistad, destacando la humildad y el talento de Shakira. Para ella, la artista colombiana es una figura icónica, una persona accesible y genuina, cualidades que han fortalecido su vínculo. En entrevistas, Pons ha declarado que conocer a la cantante ha aumentado aún más su admiración por ella, por su música y pasión en cada proyecto que emprende.

“Yo creo que todo el mundo se merece un chance de estar con su ídolo, de conocer a su ídolo. Lo que la gente no sabe Shakira es que ella es buena. Yo creo que todo el mundo sabe que es humilde, pero no sabes que ella es muy cómica. Es muy linda, es la persona más natural que yo he conocido”, dijo en la entrevista.

Además de su admiración hacia Shakira, Lele Pons también es fan de otros grandes artistas, como Daddy Yankee, quien ha dejado una huella imborrable en la música urbana. La versatilidad de la artista colombiana, quien ha logrado fusionar diversos géneros musicales, ha sido una fuente de inspiración para Lele, quien también busca innovar y atraer a su audiencia a través de diversos formatos.

“Shakira era el número uno y ya, se acaba ahí, Shakira”, agregó.

