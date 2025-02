Maribel Guardia responde a rumores de infidelidad de su esposo

Maribel Guardia ofreció una conferencia de prensa para abordar el tema legal que mantiene con Imelda Tuñón, madre de su nieto. Conmovida y visiblemente afectada, la actriz explicó las razones que la llevaron a tomar esta difícil decisión, destacando que su principal preocupación es el bienestar de su nieto y de la propia joven.

La costarricense también fue cuestionada sobre los rumores de una presunta infidelidad de su esposo, Marco Chacón. Guardia aseguró no tener conocimiento de tal situación y defendió a su pareja sentimental, afirmando que siempre ha sido un buen marido y compañero.

“Mi marido hasta el día de hoy ha sido un marido maravilloso. Yo nunca me he enterado que me ponga el cuerno y si él lo ha hecho muy bien, porque jamás me he enterado. Siempre está conmigo. Es mi mánager. Fue mánager de Julián. Es un hombre incondicional. Me siento muy amada, muy querida. Nunca ha llegado borracho. Es un hombre genuinamente bueno, aunque no meto las manos al fuego por él”, dijo durante una rueda de prensa ofrecida el pasado viernes.

La conferencia de prensa que ofreció Maribel sirvió para aclarar su postura ante el pleito legal y para recordar la importancia de priorizar el bienestar de los menores en situaciones familiares complicadas. Guardia dejó en claro que su lucha no es contra Imelda, sino a favor de la salud y la estabilidad de su nieto.

Mientras tanto, el caso sigue en desarrollo, y se espera que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias para garantizar que todas las partes involucradas reciban el apoyo que requieren. Por ahora, Maribel Guardia ha dejado en claro que su principal objetivo es velar por el futuro de su nieto y ayudar a Imelda Tuñón a superar sus dificultades.

Este episodio refleja una vez más los desafíos que enfrentan las familias en situaciones de conflicto, especialmente cuando hay menores de por medio. La esperanza es que, con el tiempo, se logre una resolución que beneficie a todos, especialmente al niño, quien es el más afectado en este tipo de disputas.

Sigue leyendo:

· Nuera de Maribel Guardia le dice que no su madre y tampoco es Dios

· Reviven entrevista de la nuera de Maribel y decía que la actriz era una segunda madre

· Nuera de Maribel Guardia aclara si tuvo algo con el esposo de la actriz