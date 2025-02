Nuera de Maribel Guardia le dice que no su madre y tampoco es Dios

Imelda Garza Tuñón, madre del nieto de la reconocida actriz Maribel Guardia, ha emitido un comunicado en el que expresa su profundo dolor y frustración por la situación que enfrenta desde el 21 de enero. En dicho mensaje, la joven denuncia que su derecho a estar con su hijo ha sido violentado y hace un llamado urgente a las autoridades y a la también cantante para resolver esta situación lo más pronto posible.

Más allá de la fama, este conflicto pone en evidencia un tema delicado y doloroso: la disputa por la custodia y convivencia con un menor. Imelda Garza Tuñón asegura que, desde el 21 de enero, se le ha impedido ver a su hijo, lo que ha generado un profundo sufrimiento emocional tanto para ella como, presuntamente, para el niño.

En su comunicado, Imelda describe cómo ha intentado, sin éxito, resolver esta situación de manera pacífica y privada. Aun así, al no obtener respuestas satisfactorias, se ha visto obligada a hacer público su caso para buscar justicia y garantizar su derecho a estar con su hijo. Además, hace un llamado a las autoridades competentes para que intervengan y aseguren el bienestar del menor.

“No eres mi madre y no eres Dios, no me puedes condicionar utilizando a mi hijo para ‘castigarme’. Es una persona, no un objeto! Ya van 10 días, ya probé mi inocencia, quiero a mi bebé!”, escribió en sus redes.

Guardia, abuela del niño, no ha emitido una respuesta a la misiva. Sin embargo, es importante destacar que, en casos de disputas familiares, especialmente aquellas que involucran a menores, es fundamental que prevalezca el interés superior del niño, tal como lo establecen las leyes y tratados internacionales. Esto implica garantizar que el menor tenga un entorno seguro, estable y amoroso, y que se respeten los derechos de los familiares involucrados.

Este caso también ha generado un debate en redes sociales y medios de comunicación sobre la importancia de resolver conflictos familiares de manera transparente y justa, evitando que los menores se conviertan en víctimas colaterales de disputas entre adultos. Muchos usuarios han expresado su apoyo a Imelda, destacando la importancia de que una madre tenga acceso a su hijo y de que se respeten los lazos afectivos entre ambos.

