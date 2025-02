Carlos Adyan se confiesa entre lágrimas: “Siento que he fallado”

El conductor puertorriqueño Carlos Adyan se sinceró en una reciente entrevista y en medio de lágrimas confesó que a veces siente que falla como hijo.

El presentador de ‘En casa con Telemundo’ se ha ganado un lugar en la televisión de habla hispana en Estados Unidos. Para lograr la posición laboral que tiene actualmente, Carlos Adyan ha tenido que trabajar duro y es por eso que, según dijo, a veces siente que ha fallado como hijo.

En una entrevista con Viviana Gibelli, el conductor puertorriqueño rompió en llanto al hablar sobre su madre.

“Palabras me faltarían para describir lo madraza, como bien dijiste, que es ella. A veces yo me siento hasta culpable porque he enfocado mi vida tanto en trabajar, mis 10 años aquí en Miami, en lograr mis sueños y todo eso que siento que a veces fallo como hijo. Me considero un gran hijo, pero a veces siento que fallo”, dijo Adyan.

El conductor aseguró que su madre vivía antes en Puerto Rico por lo que se le hacía difícil visitar a su madre. Ahora ella vive en Orlando, más cerca de él.

Carlos Adyan confesó que aunque ama su trabajo siente que no ha tenido tiempo suficiente para compartir con su madre. Sin embargo, no cambiaría nada de su trabajo porque, según dijo, lo ha llevado a ser quién es hoy en día.

“La verdad [por] mi trabajo no me da tiempo, amo mi trabajo y todo pero por las tantas cosas que uno hace, yo siempre estoy de viaje, siempre estoy haciendo esto y lo otro, y no lo dejaría de hacer ni dejaría de hacer cada una de las cosas que he hecho porque me han llevado a ser quien soy; pero no he tenido el tiempo suficiente para compartir con mi mamá.

Según explicó su madre comprende los motivos por los que no puede pasar tanto tiempo con ella como le gustaría. “Sé que va a llegar el tiempo y sé que va a llegar el momento –no es ahora–, pero sí siento que ha sido algo que ella misma me ha alegado, pero que luego de explicarle mis puntos los entiende muy bien”.

En ese sentido reconoce que lo más importante para él es su matrimonio con Carlos Quintanilla y su familia. “Para mí mi matrimonio es mi prioridad. Amo todo lo que tengo y amo todo lo que he construido, pero evidentemente estoy enfocado ahora en mi familia y cuando digo mi familia digo Carlos [mi esposo], digo mi núcleo familiar también que es mi madre y todo el rollo, pero sí a veces siento que he fallado”.

