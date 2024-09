Carlos Adyan se reconcilió con Ninel Conde: ‘No cambio tu amistad por nada’

Hace unos días Carlos Adyan reveló que Ninel Conde le dejó de hablar por un segmento que presentaron sobre las cirugías estéticas en el programa Pica y Se Extiende.

Sin embargo, todo parece indicar que pudieron resolver sus diferencias, pues el presentador de Telemundo asistió al precumpleaños del Bombón Asesino.

En una publicación que hizo en Instagram, el boricua habló de este asunto: “No cambio tu amistad por nada, eres especial, sencilla y genuina. Por muchos años más, feliz cumpleaños. Love you Ninel Conde”.

Muchos usuarios reaccionaron a esta imagen con mensajes como: “Excelente que hayan limado asperezas”, “Se reconciliaron ya, tienes que contar”.

¿Qué pasó con Carlos Adyan y su pelea con Ninel Conde?

Hace unos días, el famoso comentó que el Bombón Asesino se molestó porque en el programa Pica y Se Extiende hablaron de las cirugías estéticas que se ha hecho.

La declaración la hizo el presentador en Stop Podcast (YouTube), que conducen Mauricio Mejía y Pollito Tropical.

“Tuvimos un segmento en el programa Pica y se extiende donde (una esteticista que trabajó con Ninel)analizaba las cirugías que se había hecho Ninel”, afirmó.

Luego de esto, contó: “Yo a la producción le dije ‘oigan, no quiero hacer este segmento porque van a pensar que fui yo quien trajo a la esteticista cuando no fue así’. A ella la trajo Mela, que Mela es una de las productoras de nosotros. [Pero] yo no podía dejar de hacer el segmento porque Lourdes Stephen, que es mi compañera, estaba en Nueva York, entonces, ¿quién iba a hacer el segmento?”.

En ese momento, Carlos Adyan consideró que su amiga había malinterpretado lo que pasó: “Ninel está enfocándose un poco en ese segmento, hace tres semanas no me habla a raíz de ese segmento, pero no cuenta la cantidad de veces que he sacado yo la cara por ella. Y eso es lo que a mí me choca un poco de las amistades porque para mí las amistades tienen que estar siempre y en este caso fue algo que se salió de mis manos que no tuve nada que ver”.

