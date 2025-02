El cambio de look de Maripily Rivera, ganadora de La Casa de los Famosos 4

La actriz puertorriqueña Maripily Rivera mostró en su cuenta en Instagram el nuevo look que tiene, debido a que llevó su pelo corto.

En un reciente video, la ganadora de La Casa de los Famosos 4 compartió el resultado de su transformación.

“Así este huracán boricua hoy con un diseño de Carlos Alberto y mi cambio de look creado por Jesús Cancel y mi adorable mánager Carlos Bermú”, escribió este domingo en la descripción del material.

Además, invitó a sus fanáticos a verla en el show Pica y Se Extiende, en el que soltó varias declaraciones contundentes.

Los seguidores de Maripily Rivera se mostraron encantados con su nuevo corte de cabello y así se lo hicieron saber con cientos de mensajes. “Pero toda”, “Diosa, empoderada, reina, espectacular, diva, tifón, rating”, “Qué lindo corte de cabello”, “Creo que en mis 27 años de vida, nunca había visto a Maripily con pelo corto y déjame decirte que le queda estupendo”, “Ese estilo de pelo le favorece mucho, me fascina”, le escribieron.

Otros fans del huracán boricua le dijeron: “Me encanta, qué bella”, “Ese corte de cabello le queda estupendo”, “Wow, te ves espectacular”.

Maripily Rivera en el programa Pica y Se Extiende

La boricua fue una de las invitadas de este domingo al show que conduce Carlos Adyan y Lourdes Stephen.

En el programa, habló sus expectativas con La Casa de los Famosos All-Stars, de su fraternal amistad con Rodrigo Romeh y también le envió un duro mensaje a Aleska Génesis.

“En cuestión de las niñerías, aquí la niña fue ella por todo lo que hizo. Ella me escribió hace poco para escribirme que quería paz, que no quería problemas conmigo y yo le dije ‘mira, pero si ya la casa se acabó, la que gané fui yo, yo no voy a seguir arrastrando, ya la casa se acabó’”, dijo.

Explicó que no cree que Aleska Génesis sea tan sincera: “Yo no confío en nadie”.

