Consejos para convertir en realidad metas financieras

En este 2025 le presentó una serie de consejos que podría utilizar para evaluar sus finanzas personales, entre ellas:

Establezca metas que lo motiven. Dedique tiempo a fijar metas financieras a corto y largo plazo para el año 2025. Piense en sus metas como si fueran su plan de entrenamiento personal. Las metas a largo plazo, como ahorrar para la jubilación o comprar una casa, son sus “metas de maratón”, mientras que las metas a corto plazo, como saldar la deuda de la tarjeta de crédito o ahorrar para unas vacaciones, son sus “metas de carrera corta”, que establecen pasos inmediatos y factibles para mantenerle motivado. Si establece ahora metas claras y específicas, podrá crear una hoja de ruta que guíe sus decisiones financieras y que le garantice que está dando prioridad a las cosas que más importan al comenzar el nuevo año.

· Consejo profesional:defina sus propósitos con resultados medibles. Por ejemplo, en lugar de decir “ahorrar más dinero”, pruebe con “ahorrar $5,000 antes del 31 de diciembre de 2025”. Dividir las metas más grandes en objetivos mensuales o semanales hace que sean más fáciles de cumplir.

Cree un manual de presupuesto. El bienestar financiero es tan importante para su salud y su bienestar general como los factores emocionales y físicos. Y uno de los principales componentes del bienestar financiero es crear un presupuesto y ajustarse a él. Comience con un método sencillo, como la regla 50/30/20: asigne el 50% de sus ingresos a las necesidades, el 30% a los deseos y el 20% al ahorro. Una vez que haya establecido un presupuesto, hágale seguimiento y ajústelo a medida que evolucione su “condición financiera”, ya sea por un nuevo trabajo, un aumento de los gastos o un cambio de metas. Actualizar periódicamente su presupuesto le garantiza mantenerse ágil y por buen camino.

· Consejo profesional: use recursos en línea como la plataforma de educación financiera Mejores Hábitos Financieros® de Bank of America para obtener una amplia orientación gratuita que le ayudará a fortalecer sus finanzas, incluida la elaboración de un presupuesto. Es su asesor financiero personal, y es gratis.

Automatice sus ahorros para ganar sin esfuerzo. El año nuevo es una oportunidad para descansar, y qué mejor manera de empezarlo que automatizando sus ahorros. Los ahorros automatizados trabajan tras bastidores para ayudarle a alcanzar sus metas financieras. Comience poco a poco y establezca una transferencia recurrente de unos pocos dólares de su cuenta de cheques a una cuenta de ahorros separada cada semana. Una vez que haya adquirido un ritmo, podrá ajustar la cantidad programada para el ahorro a medida que cambien su estilo de vida y sus prioridades. Otro método consiste en “pagarse primero a sí mismo” asignando automáticamente una parte de cada cheque de pago de sueldo directamente a sus ahorros.

· Consejo profesional: recursos como el programa Keep the Change®* de Bank of America facilitan aún más el ahorro automático redondeando el precio de cada compra con tarjeta de débito al siguiente dólar e ingresándolo en su cuenta de ahorros.

Incluya a toda la familia. Mientras cambia los adornos navideños por los propósitos financieros de Año Nuevo, incluya a sus hijos, sobre todo, si les han regalado algo de dinero estas fiestas. Hablar de dinero abiertamente y con frecuencia los preparará, a usted y a sus hijos, para ser más decididos y organizados con sus finanzas en el año nuevo. SafeBalance® for Family Banking de Bank of America ofrece a los padres las herramientas y los recursos necesarios para ayudarles a mantener conversaciones con sus hijos sobre educación financiera, y les permite depositar el dinero de las fiestas en una conveniente cuenta bancaria digital.

Pruebe el “ayuno de gastos”. Si realmente necesita frenar sus gastos después de las fiestas, acepte el reto de un “ayuno de gastos” o periodo sin gastos. Esta técnica de finanzas personales le permite controlar y entender sus gastos eliminando cualquier compra no esencial durante un periodo de tiempo determinado. Aunque pueda parecer difícil, el proceso puede ayudarle a dejar claro lo que necesita y aquello sin lo que puede vivir en el nuevo año. Es una oportunidad para conocer mejor sus hábitos de gasto, desarrollar una relación más sana con el dinero y comenzar bien el año desde el punto de vista financiero.

Miguel Saavedra es un vicepresidente sénior y líder de Consumer Banking de Bank of America en Manhattan.