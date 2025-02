Familiar de venezolano llevado a Guantánamo: “No pertenece a ningún Tren de Aragua”

Eucaris Gómez, hermana de un venezolano trasladado a la base militar de Guantánamo por su presunta vinculación con el Tren de Aragua, rechazó las acusaciones.

“Mi hermano no pertenece a ningún Tren de Aragua, él no tiene antecedentes penales en Venezuela, es un muchacho trabajador”, declaró en una entrevista con Telemundo.

Tilso, padre de siete hijos y mecánico de oficio, según la mujer, llegó a la frontera sur de Estados Unidos en abril de 2024 y lo detuvieron las autoridades migratorias. Luego de tres audiencias, recibió una orden de deportación y esperaba ser enviado a Venezuela, pero en lugar de ello, lo llevaron a Guantánamo.

Junto a él, han sido trasladado al menos dos docenas de extranjeros acusados de criminales por el gobierno de Donald Trump. Su familia se enteró de la reubicación cuando uno de los hijos de Tilso vio imágenes de él circulando en redes sociales.

“Él está limpio, no es un delincuente, es un padre trabajador. No entendemos por qué lo enviaron a Guantánamo y no a Venezuela”, lamentó Gómez en la entrevista con la cadena de noticias, en la que además aseguró que están desesperados y sin información clara sobre su situación.

Donald Trump acusa a los migrantes enviados a Guantánamo de ser delincuentes. Foto: Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos / Cortesía

El gobierno de Donald Trump ha justificado estas detenciones alegando que los migrantes trasladados a Guantánamo tienen vínculos con el crimen organizado, pero no ha presentado pruebas concretas.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos denuncian la falta de transparencia y exigen acceso legal a los detenidos.

“Enviar inmigrantes desde Estados Unidos a Guantánamo y mantenerlos incomunicados, sin acceso a un abogado ni al mundo exterior, abre un nuevo y vergonzoso capítulo en la historia de esta notoria prisión”, advirtió la Unión Americana de Libertades Civiles.

Eucaris Gómez insiste en que su hermano es inocente y clama por respuestas: “Estamos acá, sin dormir, esperando noticias de él”.

