Venezolano vivió 10 años en EE.UU. y lo detuvieron al regresar a su país: tiene 3 meses desaparecido

Jonathan Guillermo Torres Duque, un venezolano de 26 años, regresó a su país el 27 de octubre del año pasado tras haber vivido casi una década en Estados Unidos. Su madre, Rhoda Torres, esperaba recibirlo en San Antonio del Táchira, en la frontera con Colombia, para llevarlo de vuelta a casa, pero todo se convirtió en una pesadilla.

Al joven lo detuvieron oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana en un puesto de control y, desde ese momento, su paradero es incierto. “Yo estuve allí, lo abracé, lloramos. Me dijeron que lo llevarían a una investigación en Inmigración y nunca me lo devolvieron”, relató Torres, quien tiene tres meses exigiendo respuestas sin éxito.

Jonathan Torres es deportista y en Estados Unidos con frecuencia practicaba el senderismo y actividades extremas. Foto enviada a El Diario de Nueva York por Rhoda Torres / Cortesía

Jonathan había dejado Venezuela hace 10 años junto a su madre y hermanos, quienes migraron a Estados Unidos por razones personales. Rhoda Torres regresó a ese país hace dos años, mientras que su hijo permaneció en el extranjero hasta octubre de 2024.

El joven voló desde Los Ángeles hasta Panamá, luego a Cúcuta, Colombia, y finalmente cruzó a Venezuela por tierra. Debido a la falta de representación consular venezolana en Estados Unidos, no pudo renovar sus documentos de identidad antes de viajar.

“No lo he visto ni he recibido una llamada suya”

Torres agregó que su hijo llegó legalmente y con la intención de reunirse con su familia. En los días siguientes, buscó a su hijo en todas las dependencias posibles dentro del estado Táchira. No recibió información clara hasta que le indicaron que Jonathan había sido trasladado a Caracas.

Jonathan Torres es de una familia de artistas. Así como su madre, su tía Milena Torres es una famosa actriz venezolana. Foto: Milena Torres (@miletorresduq) / Cortesía

“No tengo certeza de eso porque no lo he visto ni he recibido una llamada suya. Es lo que me han dicho, pero nadie me da seguridad de dónde está”, denunció.

Jonathan Torres, de una familia de artistas venezolana, es un joven que destaca por su altura y por su facilidad para hablar inglés, características que podrían haber llamado la atención de las autoridades, según el testimonio de su madre. Además, atravesaba un episodio depresivo.

“Mi hijo nunca ha estado metido en nada malo. Es un muchacho noble, artista, deportista, apegado a su familia. Por favor, ayúdenme, yo sé que ustedes (las autoridades venezolanas) deben saber que él no ha hecho nada”, imploró Torres.

La madre de Jonathan Torres vio cuando militares detuvieron a su hijo. Foto enviada a El Diario de Nueva York por Rhoda Torres / Cortesía

“Yo le dije a mis hijo que se viniera conmigo. Yo tengo conversaciones donde le digo ‘hijo, el mejor lugar donde puedes estar es al lado de tu madre y de tu familia, nunca vas a estar mejor que al lado de tus seres queridos que te aman. Y le dije ‘Venezuela es un gran país, hay gente hermosa y cada vez estará mejor’. Yo estaba muy asustada porque mi hijo cayó en una crisis de nervios y me habló cosas un poco fuerte”, relató.

Rhoda Torres tiene motivos para estar preocupada por la salud mental de su hijo. Su padre, cuando ella apenas tenía 13 años, se quitó la vida. “Temía que a mi hijo le pasara algo afuera. Se los ruego, no nos metemos con nadie. Jonathan vino a Venezuela a trabajar conmigo. Permítanme ver a mi hijo, liberen a mi hijo que no ha hecho nada”, suplicó.

“Me estoy muriendo. Como madre, no aguanto más”

La madre, entre lágrimas y devastada, aseguró que ha seguido los pasos legales recomendados, pero nadie le da respuestas y la incertidumbre la está consumiendo.

“En mi familia ha habido casos de depresión. Les pido ayuda, se los suplico suplico. Me estoy muriendo. Yo como madre no aguanto más, yo no duermo, no puedo ni comer. Por favor, se los pido. ¿Dónde está Jonathan Guillermo Torres Duque, ¿dónde está mi hijo?”, expresó.

Rhoda Torres y su hijo Jonathan. Foto enviada a El Diario de Nueva York por Rhoda Torres / Cortesía

La angustia llevó a Rhoda Torres a hacer pública su denuncia, con la esperanza de que su caso genere presión y liberen a su hijo. “Ya no sé qué hacer. He ido a todas partes, he cumplido con todos los pasos. No me meto con nadie, mi familia tampoco. Solo quiero saber dónde está mi hijo”, declaró.

“Él es un artista, vino a luchar en su país”

En conversación con El Diario de Nueva York, la madre de Jonathan Torres afirmó que su hijo es una persona sana, que no ha estado involucrado en manifestaciones y no tiene tiene antecedentes.

“Es un muchacho noble que vino a trabajar conmigo, a hacer películas porque él me ayuda, él sabe hacer cámaras, fotografías, él actúa. Yo le he dado clases de dirección desde pequeño, iba conmigo a la universidad siempre cuando yo estudiaba. Él era un alumno más. Por eso es artista y él vino a trabajar conmigo, a luchar en su país, no a meterse con nadie”, declaró.

