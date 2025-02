Madre hispana rompe en llanto por el traslado de su hijo a Guantánamo

Una madre hispana rompió en llanto por el traslado de su hijo a la base militar Guantánamo, en Cuba, donde el gobierno de Donald Trump informó que enviaría a migrantes con presunto historial criminal.

Ángela Sequera, en entrevista con Telemundo, no contuvo las lágrimas al hablar de la situación y de la preocupación que le ha causado no tener información de Yoiker, de 25 años.

“No sé nada de mi hijo. A mí hijo no le han dado el derecho de comunicarse conmigo”, expresó a la cadena de noticias.

Indicó que el domingo pasado recibió la llamada de un hombre desde un centro de detención en Texas, quien le informó que su hijo había sido trasladado a Guantánamo.

“Me dijo ‘señora Ángela, la estoy llamando para avisarle de que su hijo Yoiker fue trasladado a Guantánamo”, manifestó la madre hispana.

De acuerdo con Sequera, el joven llegó a Estados Unido en el año 2022 y en ese país trabajó como barbero. Luego, regresó a su país de origen Venezuela y al tratar de reingresar a territorio estadounidense fue detenido por agentes de inmigración.

“El presidente Donald Trump decía que eso era solo para criminales, personas con antecedentes, violadores, asesinos, terroristas y yo entro en pánico. ¿Por qué a mi hijo lo envían hasta allá si él no tiene antecedentes?”, expresó.

Yoiker no aparece en una lista que publicó el diario The New York Times de 53 migrantes venezolanos enviados a Guantánamo. Pero en ese listado sí aparece el nombre de Tilso Ramón Gómez Lugo.

“No pertenece a ningún Tren de Aragua”

Eucaris Gómez, hermana de Tilso Gómez, negó las acusaciones de que su familiar tenga vínculos con el Tren de Aragua y exigió respuestas sobre su detención.

“Mi hermano no pertenece a ningún Tren de Aragua, él no tiene antecedentes penales en Venezuela, es un muchacho trabajador”, declaró en una entrevista reciente con Telemundo.

Tilso, padre de siete hijos y mecánico de oficio, ingresó a la frontera sur de Estados Unidos en abril de 2024 y fue detenido por las autoridades migratorias. Según sus familiares, luego de tres audiencias, un juez ordenó su deportación a Venezuela, pero en lugar de enviarlo a su país, terminó en Guantánamo.

Al menos 100 venezolanos han sido trasladados a la base militar en el marco de la política migratoria del presidente Donald Trump, que busca frenar el ingreso de indocumentados y con presuntos vínculos criminales.

La familia de Gómez solo se enteró de su reubicación cuando uno de sus hijos vio imágenes suyas circulando en redes sociales. Y confirmó el traslado con la lista publicada por el medio neoyorquino.

“Él está limpio, no es un delincuente, es un padre trabajador. No entendemos por qué lo enviaron a Guantánamo y no a Venezuela”, expresó su hermana, quien además denunció que no han recibido información clara sobre su situación y que la familia se encuentra desesperada.

Sigue leyendo:

• Más de 100 migrantes venezolanos han sido enviados a base naval de Guantánamo en Cuba

• México ha recibido a unos 13,455 deportados desde que Trump asumió la presidencia de EE.UU.

• Familiares de venezolanos enviados a Guantánamo demandan a la administración Trump