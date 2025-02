La CIA vigila a los cárteles en México con drones, según informes

Estados Unidos ha incrementado la vigilancia aérea sobre los cárteles de la droga en México a través de vuelos de drones operados por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), según revelaron este martes varios medios estadounidenses.

Estas operaciones, que iniciaron durante la Administración de Joe Biden, han aumentado con el nuevo mandato de Donald Trump como parte de su estrategia contra el narcotráfico.

De acuerdo con The New York Times, los drones utilizados en estas misiones son del modelo MQ-9 y no están armados, aunque podrían ser equipados con cargas. La información obtenida durante estos vuelos es transmitida a las autoridades mexicanas, sin que los agentes de la CIA tengan autorización para llevar a cabo acciones letales.

El incremento de estos vuelos ocurre en un contexto en el que el Pentágono también ha confirmado el uso de vigilancia aérea para monitorear actividades del crimen organizado en la frontera con México.

El jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el general Gregory Guillot, detalló la semana pasada que las operaciones militares se realizan sin entrar en espacio aéreo mexicano, a diferencia de las misiones de la CIA.

El Gobierno de México ha respondido con cautela a estas revelaciones. Cuestionada sobre el tema en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a señalar que estas publicaciones forman parte de una “campañita”, sin dar más detalles sobre las operaciones estadounidenses.

La semana pasada, Sheinbaum había declarado que no estaba alarmada por la vigilancia aérea del Pentágono, aunque solicitaría explicaciones al respecto.

Mientras estas misiones continúan, la Administración Trump avanza en su iniciativa de designar a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Según The New York Times, el Departamento de Estado está preparando la inclusión del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, la Familia Michoacana y los Carteles Unidos en su lista de grupos terroristas extranjeros, lo que podría abrir la puerta a nuevas acciones de Estados Unidos contra estas organizaciones.

Con información de EFE.

Sigue leyendo: