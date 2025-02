Trump anuncia deportación de migrantes de “bajo riesgo” retenidos en Guantánamo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que los migrantes considerados de “bajo riesgo” que están detenidos en la base naval de Guantánamo serán deportados a sus países de origen.

La medida forma parte de las nuevas políticas migratorias implementadas por su administración, que ha utilizado las instalaciones militares en Cuba para retener a extranjeros.

Trump confirmó la decisión en declaraciones desde Mar-a-Lago, en Florida, donde enfatizó que “cualquiera de ellos que sea de bajo riesgo será devuelto a sus países”.

La afirmación llega en un contexto en el que, según filtraciones al medio CBS, al menos 150 migrantes, todos hombres venezolanos, permanecen detenidos en la base.

El uso de Guantánamo como centro de detención para migrantes ha generado controversia. Funcionarios del Gobierno han señalado que los retenidos son criminales de “alto riesgo” con presuntos vínculos con la organización venezolana Tren de Aragua.

Sin embargo, información obtenida por la cadena CBS indica que también han sido enviados migrantes sin antecedentes penales o con condenas por delitos menores.

La política de deportaciones ha avanzado en las últimas semanas. Trump destacó que “todos los países están aceptando deportados”, mencionando los recientes vuelos de repatriación enviados a Caracas. Estas deportaciones habían sido suspendidas por años y solo fueron reanudadas brevemente bajo el mandato de Joe Biden durante un intento de acercamiento con Venezuela.

Falta de información sobre los detenidos

La falta de información sobre los detenidos ha generado preocupación entre familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos.

La semana pasada, The New York Times publicó una lista con los nombres de 53 migrantes retenidos en Guantánamo, mientras que familiares de al menos cuatro de ellos declararon a la agencia EFE que no han podido comunicarse con sus seres queridos.

Organizaciones de derechos humanos han exigido mayor transparencia sobre la situación. Un grupo de estas entidades presentó una demanda contra el Gobierno de Trump para solicitar acceso a los detenidos y verificar sus condiciones de reclusión.

También han denunciado que los migrantes están incomunicados y han pedido que se garantice su derecho al debido proceso.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

• Detuvieron a trabajador en proceso de asilo durante redada en construcción en Florida

• Estos son los nombres de 53 venezolanos enviados a Guantánamo: revelan la lista

• Madre hispana rompe en llanto por el traslado de su hijo a Guantánamo