Gleyber Torres en polémica con New York Yankees responde a Brian Cashman: “Hora de pasar página”

Todo parece indicar que la salida del venezolano Gleyber Torres de New York Yankees no se dio en los mejores términos. A través de sus redes sociales y en declaraciones para la MLB, el segunda base respondió a las declaraciones del gerente general de los Bombarderos Bronx, Brian Cashman.

Según Cashman, el venezolano no aceptó moverse desde la segunda a la tercera almohadilla tras la llegada de Jazz Chisholm a los Yankees. Por este motivo, se habría dado su salida a Detroit Tigers.

“Es hora de pasar la página”, escribió Torres en sus redes sociales después de las declaraciones del directivo de los Yankees. Posteriormente, en entrevista con MLB.com profundizó sobre este tema.

“Para ser honesto, no sé qué está pasando allí (…) creía que todo estaba bien, pero creo que no. No quiero hacer ningún comentario, solo pasar página. Lo que sea que tengan, lo tienen. Solo estoy concentrado en mis objetivos este año para mejorar y ayudar a mi equipo”, dijo.

Lo que dijo Brian Cashman sobre Gleyber Torres

La salida de Torres de New York Yankees tras siete temporadas, se dio por dos cuestiones particulares. La primera es que no recibió una oferta calificada. La segunda, es que se negó rotundamente a cambiarse a la tercera base.

Cashman aseguró en una entrevista en el programa Yankees Hot Stove de YES Network que Torres se negó a cambiarse de posición cuando Jazz Chisholm llegó al equipo a mitad de temporada.

“Cuando adquirimos a Jazz lo hice para que fuera nuestra segunda base y para mover a Gleyber Torres a tercera el resto del año pasado”, reveló. Esta situación generó algo de tensión.

Al punto que el mismo pelotero lo aclaró a la prensa un día después de la llegada de Chisholm. “Soy segunda base. Juego en segunda base”, enfatizó en su momento.

El caraqueño de 27 años ha jugado 867 partidos en Grandes Ligas. 615 se dieron como segunda base y otros 252 como campocorto. Nunca jugó en la tercera base.



Sigue leyendo:

· Brian Cashman revela que Gleyber Torres no quiso cambiarse a la tercera base de Yankees

· Cody Bellinger asegura que no es un parche en los Yankees: “No vine a reemplazar a Juan Soto”

· Yankees: Brian Cashman reveló que “sólo falta tiempo” para anunciar la extensión de Aaron Boone