CBP One: Juez declara ilegal la medida de Trump contra 900,000 migrantes residentes

Un juez federal bloqueó la decisión de la administración de Donald Trump de retirar el estatus migratorio a cientos de miles de personas que ingresaron a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One, un programa implementado durante el gobierno de Biden para gestionar solicitudes de asilo.

La magistrada Allison Burroughs, del tribunal federal en Massachusetts, determinó que la revocación masiva de la libertad condicional migratoria —que afectaba a unos 900,000 beneficiarios— no cumplió con los procedimientos legales requeridos.

En su fallo, señaló que las autoridades no pueden actuar con discrecionalidad absoluta al cancelar este tipo de permisos, según recogió The Hill.

“Las regulaciones no otorgan a la agencia discreción ilimitada para revocar la libertad condicional”, escribió la jueza, quien concluyó que la medida adoptada en abril no se ajustó a la ley ni a los propios reglamentos del Gobierno.

El caso se originó tras el envío de un correo electrónico a los migrantes afectados en el que se les indicaba que debían abandonar el país, lo que generó una ola de incertidumbre entre quienes habían sido autorizados a permanecer temporalmente en territorio estadounidense.

El programa CBP One fue creado durante la administración de Joe Biden para ordenar el flujo migratorio en la frontera, permitiendo a los solicitantes programar citas para pedir asilo. A través de este mecanismo, muchos recibieron permisos de permanencia por hasta dos años.

Celebran la medida

Organizaciones que impulsaron la demanda celebraron la decisión judicial, según reseñó The Hill.

La Asociación Venezolana de Massachusetts afirmó que el fallo representa un alivio tras meses de incertidumbre, mientras que Democracy Forward calificó la medida anulada como un intento de eliminar el estatus legal de los migrantes de forma abrupta.

Desde el Gobierno, se había argumentado que la concesión masiva de estos permisos durante la administración Biden excedía las facultades legales, al no evaluarse los casos de manera individual. Además, la actual administración ordenó el cierre de la aplicación CBP One en sus primeras semanas en el poder.

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