Consejos para ahorrar en tu seguro de auto en este 2025

Según el informe The State of Auto Insurance in 2025, publicado por ValuePenguin.com, una compañía de LendingTree, se espera que el costo promedio del seguro de automóvil para 2025 alcance un máximo histórico de $2,101 por año.

De acuerdo con el reporte, es posible que los conductores estadounidenses vean un alivio a medida que las aseguradoras de automóviles frenan los aumentos de las tarifas de seguro de automóviles para 2025.

Si bien las primas están aumentando por séptimo año consecutivo, en promedio, los conductores deberían esperar ver aumentos menores en comparación con el aumento de tarifas del 16.5 % informado el año pasado.

Ante este contexto, ValuePenguin.com, publicó algunos consejos para ahorrar en tu seguro de auto en 2025:

1. Compare cotizaciones de seguros: algunas aseguradoras aumentan las tarifas más que otras, por lo que comparar precios durante cada período de renovación de póliza seguirá siendo una de las mejores formas de ahorrar dinero en el seguro de automóvil en 2025. Los conductores que comparen precios podrían ahorrar hasta $2,436 al año. Los conductores deberían comparar precios de al menos cinco aseguradoras, o más si han tenido un incidente reciente que podría aumentar sus tarifas aún más.

2. Descuentos de investigación: las compañías de seguros ofrecen muchos descuentos para ayudarlo a reducir sus tarifas. La combinación de pólizas de seguro de hogar y automóvil reduce los precios en un 18%, y la combinación de varios automóviles en una sola póliza puede ofrecer ahorros de hasta un 25%. Las compañías de seguros le ofrecen descuentos por tomar medidas que hagan que sea menos riesgoso asegurar su vehículo. Esto incluye un descuento del 10 al 15% para conductores que toman un curso de conducción defensiva, un descuento del 10% para conductores seguros que no han tenido accidentes durante más de 5 años y un descuento del 20% para conductores con poco kilometraje.

3. Ajuste de la cobertura: el seguro de responsabilidad civil es un 153 % más barato que el seguro de cobertura total, pero es una opción arriesgada debido a su cobertura limitada y debe considerarse como último recurso. Los conductores que deseen ajustar su cobertura pueden centrarse en aumentar sus deducibles y eliminar coberturas opcionales, como la asistencia en carretera, para reducir los costos del seguro de automóvil.

4. Mejore su puntuación crediticia: las aseguradoras de casi todos los estados utilizan el historial crediticio para fijar las tarifas. Los estadounidenses con una mala puntuación crediticia pagan hasta un 88% más por el seguro de automóvil y tienen un 19% más de probabilidades de haber tenido problemas para pagarlo. Mejorar su puntuación crediticia es una excelente manera de reducir los costos del seguro de automóvil en 2025.

