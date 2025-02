Conductores podrían ver un alivio en su seguro de auto 2025

Según el informe The State of Auto Insurance in 2025 publicado por ValuePenguin.com, una compañía de LendingTree, es posible que los conductores estadounidenses vean un alivio a medida que las aseguradoras de automóviles frenan los aumentos de las tarifas de seguro de automóviles para 2025.

“Si bien las primas están aumentando por séptimo año consecutivo, en promedio, los conductores deberían esperar ver aumentos menores en comparación con el aumento de tarifas del 16.5% informado el año pasado. A pesar de una desaceleración en los aumentos de tarifas, se espera que el costo promedio del seguro de automóvil para 2025 alcance un máximo histórico de $2,101/año”, señala el reporte.

Predicciones de tarifas de seguro de automóvil para 2025:

· Las aseguradoras de automóviles aumentarán las primas en un promedio del 7.5 % en 2025, y se espera que los mayores aumentos de tarifas se produzcan en American Family, All State y Liberty Mutual.

· Los conductores de Nueva Jersey , Washington y California verán aumentar sus primas de seguro de automóvil en más del 15% en 2025, el mayor aumento en el país.

· El costo promedio de un seguro de automóvil con cobertura total en 2025 superará la marca de $2,000 y alcanzará los $2,101 /año. Nevada ( $3,216 /año) y Florida ( $3,264 /año) superarán a Michigan ( $3,156 /año) y se convertirán en el estado más caro para el seguro de automóvil en 2025.

· Los conductores con infracciones de tránsito verán sus primas aumentar un 53% en promedio en 2025, y los conductores en Carolina del Norte enfrentarán las sanciones financieras más severas: un aumento del 146% por infracciones de tránsito y conducción peligrosa.

· Asegurar los vehículos eléctricos será más barato en 2025, pero el seguro para los vehículos eléctricos nuevos seguirá siendo un 23% más alto que el de los automóviles nuevos a gasolina. Sin embargo, las primas de seguro para los automóviles eléctricos fabricados por fabricantes tradicionales como Ford y Volkswagen son un 25% más baratas que las primas de seguro para los automóviles fabricados por empresas que solo fabrican vehículos eléctricos en 2025, siendo el RV-1 de Rivian y el Cybertruck de Tesla los automóviles más caros de asegurar.

“En 2024, muchos conductores informaron que sus tarifas de seguro de automóvil aumentaron significativamente más que las alzas de tarifas anunciadas por las aseguradoras de automóviles”, dice Divya Sangameshwar, experta en seguros de ValuePenguin.com.

“Las aseguradoras aumentaron las tarifas en un promedio del 16.5 % en 2024, pero un análisis de la Oficina de Estadísticas Laborales mostró que los estadounidenses pagaban un 19% más por el seguro de automóvil en promedio en comparación con el año anterior. La discrepancia probablemente se deba a factores impulsados por los conductores, como compras de automóviles nuevos, multas de tránsito, cambios en las calificaciones crediticias o cambios en la cobertura. Aunque no se espera que las tarifas aumenten tan abruptamente en 2025 en comparación con 2024, las tarifas aún tienen una tendencia al alza y, como resultado, los pagos del seguro de automóvil seguirán siendo una carga financiera para algunos en el nuevo año”, agregó Sangameshwar.

¿Seguirán desacelerándose las subidas de las tasas en 2026 y más allá? Según Sangameshwar, “si las cosas siguen como están ahora, sí. Sin embargo, si el presidente electo Donald Trump sigue adelante con su plan de imponer aranceles a los bienes importados, las subidas de las tasas de seguros podrían acelerarse de nuevo. De hecho, el 60% de las piezas de recambio de los coches se importan de otros países como China. El aumento de los costes de las piezas podría suponer un aumento de los precios de las reparaciones y unas reclamaciones más caras, lo que se traducirá en una subida de las tasas mayor en 2026 y más allá”.

Para más detalles sobe el Informe sobre el estado del seguro de automóviles en 2025 y su metodología, ingrese aquí.

Sigue leyendo:

· Cómo los puntajes de crédito y los códigos postales pueden hacer que el seguro de autos sea mucho más costoso para algunos neoyorquinos

· El 28% de los estadounidenses con seguro médico reconoce que no pueden pagar sus deducibles, revela una encuesta

· Los 4 consejos que debes seguir para lograr el empoderamiento financiero en 2024