Migbelis Castellanos habla de la etapa final de su embarazo 

La presentadora venezolana de televisión Migbelis Castellanos habló con Harry Levy, de Venevisión, sobre las últimas semanas de su primer embarazo y cómo se siente a poco tiempo del nacimiento de su bebé.

“Ya no puedo más, ya estoy muy cansada, esta barriga me pesa. Muy bonita la maternidad. Dios mío, pero estoy muy bendecida de que he tenido un embarazo muy saludable, por eso es que ustedes me han visto trabajando, porque no he tenido la necesidad de detenerme. De verdad que el cambio es impresionante, no puedo creer que ya tengo a un bebé listo para salir en un par de semanas”, comentó.

En la conversación, Levy le dijo que la última vez que se vieron fue en la edición del año pasado de Premio Lo Nuestro. “No te habías casado, no te habías embarazado, así que las noticias van rápido”, le dijo el periodista.

Ante esto, la ex reina de belleza comentó: “Eso es exactamente lo que he dicho, que no es solo un año de Desiguales. No solamente logré posicionarme en la cadena como una de sus conductoras, sino que también me comprometí, me casé, me embaracé, ya estoy por parir, o sea, que el año que viene quizás vienen los gemelos. Este programa da para todo, señores”.

Afirmó que estar en el show de Univision es una gran oportunidad para representar a los venezolanos.

“Estoy muy contenta que sea un año en donde hemos aprendido muchísimo, donde hemos crecido y en donde evidentemente se nota que aunque somos muy desiguales, muy diferentes, nos atrevemos a opinar como si fuéramos las amigas en la sala de su casa”, dijo luego sobre el programa de televisión.

Migbelis Castellanos aprovechó la oportunidad para agradecer a su familia, que también está emocionada por la llegada del bebé. “Mi mamá ya viene pronto para ayudarme con el nacimiento del niño, ellos están muy felices. Yo creo que ya mi mamá dejó de ver mi trabajo en televisión porque lo único que ella quiere es ver al bebé”, comentó la venezolana.

