Gerard Piqué propone nueva regla para incentivar los goles en el fútbol

En julio de 2022 Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol como jugador. Teniendo una carrera de más de 15 años en los que destacó con el FC Barcelona y con la selección española, con la cual ganó la Copa del Mundo y dos Eurocopas.

Desde entonces Piqué ha estado muy activo en las redes sociales y el mundo del streaming. Y recientemente se volvió a hacer viral por unas declaraciones junto a Iker Casillas en el podcast Bajo los Palos.

Y es que el exfutbolista español lanzó una interesante propuesta para el fútbol en la que busca incentivar los goles en cada partido. Pues según Piqué el gol es el espectáculo en el fútbol y un juego sin goles, es lamentable para el público.

Es por eso que Piqué propuso que los partidos que terminen con marcador 0-0 no se les dé puntos a los equipos. A diferencia de la actualidad donde un empate sin goles reparte un punto a cada equipo.

“Tendría que pasar algo para que esto no fuera así. Una propuesta que se me ocurre es si los dos equipos empatan 0-0, no hay puntos para ninguno de los dos”, inició el campeón del mundo con España en 2010.

“Si esto se aplicara el partido que va 0-0 en el minuto 70 se abriría y ambos equipos buscarían marcar un gol para no quedarse sin puntos”, remató el exfutbolista.

Y es que para Piqué el fútbol también debe adaptarse a las nuevas generaciones y evolucionar. Pues asegura que ha perdido un poco el interés de los jóvenes año a año.

“Cada vez hay más partidos y más competiciones lo que hace difícil seguir todo. Entre más partidos, se va perdiendo más el espectáculo. El fútbol tiene que ser entretenimiento, por eso creo que hay que cambiar algunas cosas”, cerró.

