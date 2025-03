Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 13 al 19 de marzo

Cierre del Flamenco Festival Nueva York

El Flamenco Festival Nueva York concluirá esta semana con varios espectáculos. Este jueves 13 de marzo, el Joe’s Pub, en coproducción con el Instituto Cervantes, presentará a la bailaora granadina Sara Jiménez (foto) quien debuta con ‘Variación a tempo’ junto a Pablo Giménez en la guitarra. El viernes 14 de marzo, la voz de Marina Heredia, célebre por sus poderosas y emotivas interpretaciones, inundará Merkin Concert Hall (Kaufman Music Center), con ‘De lo jondo a Lorca’, que incluye una selección de poemas y canciones que el poeta inmortalizó en sus obras. Y el broche a esta edición lo pondrá La Plazuela, dúo formado por Manuel Hidalgo Sierra (El Indio) y Luis Abril Martín (El Nitro), en Le Poisson Rouge. Los artistas presentarán ‘Roneo Funk Club’, su primer álbum, una muestra de su fusión única de ritmos flamencos tradicionales con la electrónica y el nu funk. Para más información, visite: https://flamencofestival.org/es/ff-new-york-2025. Foto: Cortesía

Sara Jiménez se presenta en Joe’s Pub este jueves. Foto: http://www.muruaga.com

Celebración de “Holi” en Seaport

Este sábado 15 de marzo, el Museo South Street Seaport celebrará el espíritu de “Holi” con una fiesta comunitaria. Disfrute de la entrada gratuita al museo y participe en un emocionante día de actividades culturales, que incluye el Festival Literario Holi y un Mural Colaborativo en el Museo Seaport, junto con divertidas actividades en Pier 17 y Seaport Square presentadas en colaboración con The Culture Tree y Seaport. Habrá presentaciones de baile y tambores, un espectáculo de comedia, oportunidades para explorar los sabores de Holi y, por supuesto, el icónico lanzamiento de pigmentos de colores entre los asistentes. Gratis. De 11:00 am a 5:00 pm. Más información: www.seaportmuseum.org.

Foto: Mike Szpot

“Moonrise” regresa al Paradise Club

El espectáculo de circo inmersivo, Moonrise, ha sido reinventado a partir de su forma original para su segunda presentación en Paradise Club en The Times Square EDITION (20 Times Square) desde este sábado 15 de marzo hasta mayo. El show, obra de la mente creativa y el talento de la reconocida artista acrobática Lara Jacobs Rigolo, tiene sus raíces en la tradición y rinde homenaje a las 13 antiguas diosas de la luna, interpretadas como una actuación que combina actos personalizados de danza, arte aéreo, acrobacias, canto y poesía visual. La experiencia completa invita a los huéspedes a disfrutar de un menú exclusivo de cena-espectáculo de varios platos curado por el chef con estrella Michelin John Fraser. Los cócteles elaborados artísticamente complementan la experiencia gastronómica, creando una fusión de sabor y narración. Más información: https://www.editionhotels.com/times-square.

Foto: Paradise Club

“Forever Freestyle 17” en el Lehman Center

El Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Boulevard West, Bronx) presenta una electrizante celebración de la música freestyle con el espectáculo “Forever Freestyle 17”, este sábado 15 de marzo a las 8:00 pm. Para los adolescentes latinos de finales de los 80 y principios de los 90, el freestyle era más que música, era un movimiento que combinaba el hip-hop y la música disco en un sonido que se convirtió en “nuestra música”. El concierto contará con las actuaciones de George Lamond, Judy Torres (foto), Noel, The Cover Girls, Betty D Of Sweet Sensation, Cynthia, Lisette Melendez, Soave, C-Bank, Aby Cruz y Sammy Zone. Boletos: llamando al 718-960-8835 o en https://www.lehmancenter.org/events/freestyle.

Cortesía

“loved” en el Jardín Botánico de Brooklyn

Para conmemorar el quinto aniversario de la crisis de COVID-19, el Jardín Botánico de Brooklyn (990 Washington Avenue, Brooklyn) invita a experimentar “loved”, una instalación de sonido en movimiento en medio del paisaje del jardín. Encargada originalmente en 2021, este trabajo del compositor Michael Gordon rinde homenaje a los perdidos durante la pandemia, llenando Cherry Esplanade con los suaves sonidos de siete vibráfonos cada hora y creando un espacio para hacer una pausa, reflexionar y recordar. La instalación de sonido se reproducirá cada hora, del 15 al 30 de marzo, de 10 am a 5 pm. Se realizarán presentaciones especiales en vivo a cargo del conjunto de 42 integrantes Mantra Percussion, el sábado 22 de marzo. Gratis con la entrada al jardín. Más información: https://www.bbg.org .

Foto: Michael Stewart

Primavera en el Queens Museum

Este domingo 16 de marzo, el Queens Museum (New York City Building Flushing Meadows Corona Park) invita a la ceremonia de inauguración de sus exposiciones de primavera 2025, Abang-guard: Makibaka y Umber Majeed: JY TECH y El 60° Aniversario del Panorama. A las 2:15 pm habrá un corte de cinta y visita guiada de Makibaka con Abang-guard (Maureen Catbagan + Jevijoe Vitug); a las 3:00 pm una visita guiada de JY TECH con Umber Majeed; a las 3:30 pm un DJ set con Zara Dekho presentado por Brooklyn Raga Massive: Ragini Festival junto con Umber Majeed: JY TECH; y a las 4:30 pm una recepción con comida y bebida disponible en el Unisphere Cafe de The August Tree. Más información: https://queensmuseum.org.

Foto: Cortesía

Joy Huerta en concierto especial

El próximo martes 18 de marzo, a las 9:45 am, Real Women Have Curves: The Musical ofrecerá un concierto especial “pop up” con la estrella mexicana y co-compositora del musical, Joy Huerta en el Teatro James Earl Jones (138 W. 48th Street). El show estará abierto al público, y Huerta interpretará una selección de canciones del musical, así como temas del catálogo de Jesse & Joy. Habrá una oferta especial de boletos a $50 disponible para los asistentes que compren entradas en persona en la taquilla ese día a partir de las 10:00 AM. Real Women Have Curves: The Musical comenzará sus funciones el 1 de abril en el Teatro James Earl Jones. Más información: https://www.realwomenhavecurvesbroadway.com/

Joy Huerta. Foto: Archivo

Noches de viernes gratis en el Whitney Museum

El Whitney Museum of American Art ofrece entrada gratuita, música, programas dirigidos por artistas, actividades artísticas y mucho más durante todo el mes de marzo en Noches de Viernes Gratis y Segundo Domingo Gratis. Reúnete con familiares y amigos para disfrutar de programas gratuitos y explorar las exposiciones en exhibición, incluida la aclamada por la crítica Christine Sun Kim: All Day All Night y Shifting Landscapes. La entrada al museo es gratuita para visitantes de todas las edades los viernes por la noche de 5:00 pm a 10:00 pm y el segundo domingo de cada mes de 10:30 am a 6:00 pm. ¡No olvides que la entrada al Whitney siempre es gratuita para visitantes de 25 años o menos! Reservar en: whitney.org/admission.

Cortesía Whitney Museum

Exhibición “All That Glitters” en el MFIT

La Escuela de Estudios de Posgrado del Fashion Institute of Technology (FIT), en colaboración con el Museo del FIT (MFIT), presenta “All That Glitters?”, una nueva exposición concebida y organizada por estudiantes de posgrado del programa Fashion and Textiles Studies: History, Theory, Museum Practice de la facultad. La exposición invita a los visitantes a adentrarse en el mundo del reflejo y el brillo en la moda y los textiles, y a aprender cómo el atractivo lustroso del oro y el brillo ha captado la atención de la gente en los tiempos modernos. Hasta el 23 de marzo. Gratis. Visite: www.fitnyc.edu/museum.

Foto: MFIT

“Restaurant Fest” en Eataly

Este mes de marzo, Eataly celebrará su “Restaurant Fest” anual con un programa por tiempo limitado en La Pizza & La Pasta (Flatiron, Downtown) y Eataly Ristorante (SoHo) que ofrecerá platos y experiencias italianas emblemáticas, incluidas fiestas de pasta y pizza dos veces por semana, talleres prácticos y más. Desde ya y hasta el 30 de marzo, la oferta de cena exclusiva tendrá un precio de $19, con platos destacados del menú como Linguine al Pesto Genovese con Stracciatella, Rigatoni alla Carbonara di Asparagi, Ravioli Freschi di Ricotta alla Nerano y un especial de Cannolo de edición limitada con crema de pistacho salada. Para aquellos interesados ??en aprender a preparar cada receta, también se podrán reservar talleres semanales (desde clases prácticas hasta laboratorios flash). Para más información, visite: https://www.eataly.com/us_en/new-york-city.

Foto: Eataly

La agenda se publica cada jueves.