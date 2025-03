Presidente del Atlético de Madrid estalló contra el VAR: “Es una herramienta terrorífica”

El polémico penal de dos toques de Julián Álvarez contra Real Madrid en los octavos de final de la UEFA Champions League sigue dando de qué hablar cuatro días después. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, lanzó una dura crítica con calificativos y estalló contra VAR.

En una entrevista para Telemundo Deportes horas antes del partido ante el FC Barcelona en LaLiga, Cerezo atacó duramente al sistema de videoarbitraje en el fútbol. El mandatario del club español aseguró que le robaron las aspiraciones en la Copa de Europa.

“Hasta el miércoles por la noche estábamos listos para las tres competiciones: Champions, Copa del Rey y Liga. Pero ese día, un incidente con un aparto, un sistema o una herramienta terrorífica, que es malísima, que no vale para nada más que para perjudicar equipos y que se llama VAR, pues nos truncaron una de las máximas ilusiones para nosotros que era continuar en la Champions“, dijo.

Cerezo también hizo referencia a la jugada de la discordia, donde Julián Álvarez aparentemente toca el balón dos veces. Para el presidente, ninguna de las repeticiones y ángulos mostrados lo convence.

“No me gusta el VAR, pero no es que lo diga ahora, lo he dicho siempre. No critico al VAR por el error del otro día. Porque no es un error del árbitro, es un error del VAR, que no sé dónde vieron que el balón tocaba dos veces en la misma pierna de un jugador”, explicó.

“El VAR es una herramienta conflictiva, que no es segura y sobre todo, que todos creemos que se trajo para que el fútbol fuera más justo y yo creo que se ha traído para que sea más injusto”, añadió.

"NO SÉ DÓNDE VIERON QUE EL BALÓN TOCABA DOS VECES EN LA MISMA PIERNA" 🎙️



Enrique Cerezo, presidente del Atlético Madrid, habló sobre el gol que le anularon a Julián Álvarez



📽️Telemundo Deportes pic.twitter.com/NiBTOO9T2x — Diario Olé (@DiarioOle) March 15, 2025

La polémica de Julián Álvarez y el penal a dos toques

El polémico penal de dos toques ejecutado por Julián Álvarez en la tanda de penales contra el Real Madrid, en los octavos de final de la UEFA Champions League, el martes por la noche, ha generado un gran revuelo.

El argentino resbaló antes de patear y su remate salió alto y desviado, pero acabó entrando. Sin embargo, la anotación sería anulada y contada como fallo.

¿El motivo? En la caída aparentemente ya había tocado la pelota y técnicamente ejecutó la pena máxima en dos tiempos. No obstante, la jugada ha sido polémica debido a que el toque es casi imperceptible.

La UEFA determinó que hubo dos toques y así lo aclaro con una toma 20 horas después del encuentro. Aunque, el mismo Álvarez afirmó no haber sentido que impacto doblemente la esférica.



