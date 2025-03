Giselle Blondet habló sobre su cuerpo y la presión social

La doctora Amny Acosta Then, a través de su pódcast, habla de diversos temas y esta vez lo hizo con la presentadora de televisión Giselle Blondet, quien abordó todo lo relacionado con su peso y expresó que se siente lista para tener una relación sentimental: “Yo no uso la báscula, no me gusta, creo que me hace engordar. Estoy ahora ejercitándome, mirando lo que como y trabajando en mi peso feliz”, mencionó.

“Estoy en el proceso de bajar esas libras de más que tengo y que es más difícil hacer eso que bajar de peso con propósito regular. Nunca he sufrido de sobrepeso, ni me había preocupado. Así que ahora estoy haciendo ejercicios. Con esta inflamación, la ropa para el programa no me está sirviendo como debe ser y confieso que me niego a comprar ropa de talla más grande. En lugar de preocuparme, me estoy ocupando: comiendo mejor, suplementándome bien, haciendo ejercicios, disfrutando el presente y las personas que me quieren de verdad”, dijo la conductora de ‘La Mesa Caliente’.

La doctora Amny, durante la entrevista, también aportó su punto de vista acerca de la situación que está atravesando Blondet, al mismo tiempo que su edad también ha traído algunas dificultades: “Lo que ha sucedido con Giselle es que ha coincidido el tema de su artritis con los 60 años. Justo los estudios dicen que el descenso del metabolismo comienza en esta edad tope, donde hace la picada hacia abajo”.

¿Cómo está el corazón de Giselle Blondet?

“Por muchos años me pregunté si yo soy la persona que más desea tener una relación para toda la vida, ¿cómo es posible que además sea yo la que se va de ellas? Así que decidí estudiar más sobre el tema para conocerme más, y con todo lo que he aprendido, me di cuenta de que sufrí de abandono porque mis papás no se llevaban bien cuando estaban divorciados”, dijo la puertorriqueña durante la entrevista.

A Giselle la podemos ver de lunes a viernes a través de ‘La Mesa Caliente’. Sin embargo, los detalles personales no se ven en cámara. Por ello, ya siente que está lista para poder estar con un hombre sin tener altibajos a lo largo de la relación.

“Y como no quería seguir sintiéndome así, busqué ayuda y confieso que ya me di cuenta de que, por primera vez a mis 61 años, estoy lista para tener una pareja estable”, agregó.

