Kanye West estrena su álbum “Bully” con corto protagonizado por su hijo Saint

A lo largo de su carrera, Kanye West ha sido una figura que no deja a nadie indiferente, y esta vez, el rapero se convirtió nuevamente en el centro de atención gracias al lanzamiento de su esperado álbum en solitario, “Bully”.

En un giro creativo y audaz, West presentó el proyecto de una forma poco convencional, ofreciendo tres versiones diferentes del álbum: una “versión de proyección“, la “versión post-Hype” y la “versión post post-Hype“, cada una de estas viene acompañada de un cortometraje de 30 minutos, dirigido por el mismo Kanye y en colaboración con el cineasta Hype Williams.

La participación de Saint West: un toque personal

Uno de los elementos más llamativos de “Bully” es la participación de Saint, el hijo de Kanye West y Kim Kardashian, quien aparece en un ring de lucha libre, enfrentándose a luchadores de New Japan Pro-Wrestling como YOH, Toru Yano, Tiger Mask y El Desperado.

“Puse a mi hijo en la portada del álbum “Bully” para construir nuestra relación“, escribió el rapero en X (antes Twitter).

Musicalmente, “Bully” contiene samples de soul como “Huit Octobre 1971” de Cortex y “You Can’t Hurry Love” de The Supremes, marcando el regreso de West a los lanzamientos en solitario tras “Donda” en 2021 y su reciente colaboración con Ty Dolla $ign en “Vultures”.

El anuncio de “Bully” fue hecho por Kanye en septiembre de 2024, durante una actuación en el Estadio Wuyuan River de Haikou, China, donde presentó por primera vez el sencillo “Beauty and The Beast”. Desde entonces, los seguidores del rapero han estado atentos a este esperado regreso, que no ha dejado de generar polémica.

Controversias de Kanye y Kim Kardashian

Sin embargo, el lanzamiento de “Bully” ha estado marcado por tensiones fuera del mundo de la música. La relación de West con Kim Kardashian sigue siendo un tema candente. En las últimas semanas, se ha desatado una fuerte disputa entre los exesposos, especialmente en torno a la custodia de sus hijos. Kim Kardashian ha manifestado su preocupación por el bienestar de sus hijos en relación con las acciones y decisiones públicas de Kanye.

Una de los enfrentamientos más recientes se centra en la canción “Lonely Roads Still Go to Sunshine”, en la que la hija de la pareja, North West, aparece cantando. En esta canción, además de la participación de North, se incluye un verso de “Diddy”. Según fuentes cercanas, Kim Kardashian le habría solicitado a Kanye que no lanzara este tema, algo que West aparentemente había aceptado. Sin embargo, el rapero no cumplió su promesa y la canción fue lanzada de todos modos, lo que provocó un conflicto aún más intenso entre ambos.

Ante esto, según TMZ, Kim Kardashian solicitó una audiencia de emergencia con sus abogados, un mediador y un juez, asegurando que existía un fuerte conflicto entre ambas partes. Supuestamente, West había acordado no lanzar el tema, cosa que incumplió.

