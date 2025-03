Sean ‘Diddy’ Combs aconseja a Kanye West desde la cárcel tras disputa con Kim Kardashian

En medio de los intensos problemas personales que enfrenta Kanye West con su exesposa Kim Kardashian, Sean “Diddy” Combs ofreció un consejo sincero al polémico rapero.

Durante una llamada telefónica obtenida por Shade Room, Combs brindó palabras de aliento a West, quien se encuentra atravesando un drama familiar relacionado con su nueva canción, ‘Lonely Roads Still Go to Sunshine’, que incluye la participación de su hija North West, de 11 años, y de Combs mismo.

En la llamada telefónica desde la cárcel, el fundador de Bad Boy Records intenta animar a Ye a retomar su pasión por la música y a no dejarse atrapar por los problemas personales, informó TMZ.

“Ponte detrás del micrófono, diviértete. Recorta esos samples, vuelve a tu vibra de sicario. Diviértete, vuelve a sonreír. Que se jodan esos cabrones. Te están haciendo perder el tiempo, maldita sea“, se escucha decir a Combs en el audio.

La llamada, cuya fecha exacta aún no ha sido confirmada, muestra el cariño y la camaradería entre los dos raperos, quienes han vivido sus propios altibajos en la industria musical y en sus vidas personales.

Combs, quien actualmente se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn por cargos de tráfico sexual, crimen organizado y prostitución, expresó lo que ha sido su mantra durante este tiempo: disfrutar de la vida y enfocarse en lo positivo.

“Esto es una mierda. Soy Puff Daddy en la cárcel. Esto es una mierda de mierda. El diablo es un mentiroso. Cuando salga y consiga esa maldita libertad, no me importa nada más que ser feliz. Y quiero que lo sientas“, agregó el rapero, de 55 años.

El intérprete de “I’ll Be Missing You” también agradeció a West por su apoyo, sobre todo por la ayuda que ha brindado a sus hijos durante su tiempo en prisión.

“Cuando salga, quiero verte arrasar en los estadios. Necesito verte de vuelta en ese escenario, rapeando y actuando de verdad. Sueño con eso“, expresó Combs, deseándole lo mejor en su carrera.

Cabe recordar que Kanye West y Sean “Diddy” Combs han compartido una relación cercana a lo largo de los años, y aunque han tenido sus diferencias y desacuerdos públicos, siempre se han mostrado como aliados.

La fecha del juicio de Sean ‘Diddy’ Combs fue fijada para el 5 de mayo de 2025.

