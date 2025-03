Make the Road Action anuncia respaldos para el Distrito 21 del Concejo Municipal  

Make the Road Action (MRA) dio ayer su respaldo a Erycka Montoya como su primera opción para un escaño en el Concejo Municipal por el Distrito 21, que incluye los vecindarios de Corona, East Elmhurst, LeFrak City y partes de Jackson Heights.

La organización de base, que representa a las comunidades inmigrantes, afroamericanas y latinas de la ciudad de Nueva York, también dio su apoyo a Sandro Stefano Navarro y a Shanel Thomas-Henry.

Montoya dijo que se sentía muy honrada de contar con el apoyo y el respaldo de Make the Road Action, reconociendo su dedicación a la hora de brindar servicios de calidad y fortalecer a los vecinos inmigrantes y de clase trabajadora, lo que ha transformado la vida de muchas familias.

“Han empoderado a las comunidades de clase trabajadora e inmigrantes para luchar por la justicia que merecen y han logrado victorias legislativas en materia de vivienda, atención médica y más, a nivel estatal y local”, dijo la aspirante a la curul por el Distrito 21. “Agradezco su confianza en mí para ser la próxima concejal de Corona, East Elmhurst, Jackson Heights y LeFrak City. Me emociona darles la bienvenida a nuestra coalición”.

Asimismo, tanto Navarro como Thomas-Henry agradecieron el apoyo de la organización.

“Me siento honrado de contar con el respaldo de Make the Road Action. Los he acompañado durante mucho tiempo en la lucha por las familias inmigrantes y trabajadoras, y agradezco su confianza en mí para ser el defensor intrépido que nuestros vecinos merecen en el Ayuntamiento”, indicó Navarro, mientras que Thomas-Henry declaró que se sentía “profundamente honrada de recibir el respaldo de Make the Road Action, una organización que ha luchado incansablemente por los derechos de las comunidades inmigrantes y las familias trabajadoras. Juntos, seguiremos construyendo un futuro mejor para nuestras familias”.

En los últimos años, MRA se ha consolidado como un sólido líder progresista en las elecciones locales, estatales y federales, así como en campañas políticas. Los miembros de la organización, cientos de los cuales viven en el Distrito 21, valoraron los apoyos debido al compromiso de los candidatos de apoyar y luchar en temas clave, como la protección de los derechos de los inmigrantes, la vivienda accesible y asequible, la ampliación de los derechos de los trabajadores, la inversión en las comunidades y más.

“Como residente de Corona, me complace respaldar a estos candidatos para el Distrito 21 del Concejo en Queens, quienes comparten nuestros valores y defenderán políticas para las comunidades de color de clase trabajadora. Tengo muchas ganas de hablar con mis vecinos y con los votantes de nuestras comunidades para contribuir a su elección”, manifestó Maira Colon, residente de Corona y miembro de Make the Road Action.

La primarias electorales se celebrarán el 24 junio, con el voto anticipado iniciando el 14 y terminando el 22 de junio. Las comicios generales se llevarán a cabo el 4 noviembre.