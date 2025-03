Javier Aguirre revela que no entrenó con la dupla de Raúl Jiménez y Santiago Giménez

El director técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, se mostró contento con la victoria que registró su equipo este jueves en la semifinal de la Concacaf Nations League ante el combinado nacional de Canadá, partido que terminó 2-0 y les permitió avanzar hasta la gran final en la que se enfrentarán a la selección de Panamá en búsqueda de alzar el título de campeón.

En declaraciones ofrecidas durante la conferencia de prensa posterior al encuentro destacó el trabajo que realizó la dupla de delanteros conformada por Santiago Giménez y Raúl Jiménez; sostuvo que este estilo de juego fue “casual” y se generó debido al esquema de juego que se estaba realizando contra el cuadro canadiense.

“Ahí es donde dices si va uno atrás de otro, realmente, hay domingos en los que te gustaría que jugaran todos bien. Orbelín puede jugar ahí, hoy fue el sacrificado. Los dos Jiménez andan bien, les pregunté si alguna vez habían jugado (juntos). No lo entrenamos, lo digo de verdad, cuando Santi pasa al Milan, empiezo a pensar que tiene qué jugar, veo al otro y digo que también debe jugar, y digo ‘a ver cómo le hago’, ya sea 4-3-3, uno por fuera, pues 4-4-2 y vámonos, que Dios nos bendiga”, expresó.

El entrenador azteca también aseguró que estuvieron muy alejados de jugar un “partido perfecto” y que siguen trabajando para poder mejorar su rendimiento dentro del terreno de juego con la finalidad de conquistar la Nations League y así poder ir con buen pie a su participación en la Copa del Mundo de 2026 de la FIFA.

“No (no fue el partido perfecto), ellos tuvieron un par de ocasiones por culpa nuestra, pero es verdad que estuvimos muy bien, el partido perfecto significa que tengas más tiempo la pelota, que el rival no te haga ocasiones, no quiero quitarle méritos a Canadá, no nos dejó respirar, y así fue todo el partido, nos complicaron en la salida, el juego aéreo era handicap en contra, creo que en la papeleta se cumplió llegar a la Final que era el objetivo, no hay lesionados, regresa Montes, vamos a tratar de armar para ver cómo están todos para la Final”, concluyó.

La final de la Concacaf Nations League se llevará a cabo este domingo 23 de marzo en el SoFi Stadium ante la selección de Panamá, donde el Vasco Aguirre tendrá que implementar una sólida estrategia de juego para superar a un equipo que dio la sorpresa al derrotar a los Estados Unidos.

