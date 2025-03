Taylor Swift regresa a Instagram para elogiar nuevo álbum de Selena Gómez y Benny Blanco

Después de más de 100 días sin publicar en Instagram, Taylor Swift hizo su esperado regreso para elogiar “I Said I Love You First”, el nuevo álbum de Selena Gómez en colaboración con Benny Blanco.

La cantante, conocida por su afinidad y apoyo a sus amigas, subió una historia a la famosa red social para compartir su amor por el proyecto, dejando un mensaje efusivo que expresó toda su admiración: “Selena Gomez y Benny Blanco AMO TANTO ESTE ÁLBUM, DIOS MIOOOOOO“, junto con un enlace directo al disco.

El lanzamiento de “I Said I Love You First” no solo marca el regreso de Selena Gómez a la música después de “Rare” (2020), sino que también está cargado de emoción y significado, ya que es un trabajo muy personal para la cantante. Con 14 canciones, el álbum ha sido bastante esperado, especialmente después de varios años desde su último proyecto completo.

Los fans de Gómez celebraron el apoyo de Swift, que, sin duda, aporta un respaldo significativo en la industria. La relación cercana entre ambas artistas ha sido ampliamente comentada por sus seguidores, y esta publicación en Instagram no pasó desapercibida.

Sin embargo, este acto de apoyo también sirvió para sacar a la luz algunas críticas hacia el sello discográfico de Selena, Interscope Records, por la falta de promoción del álbum desde su lanzamiento el 21 de marzo.

A través de plataformas como X (anteriormente Twitter), varios fans manifestaron sus sentimientos de frustración por no haberle dado la suficiente visibilidad a “I Said I Love You First”.

“Interscope Records realmente debe estar encantado de perder dinero al no promocionar a uno de sus artistas más importantes“, expresó un fan en la plataforma X.

Antes del estreno del álbum, Spotify compartió una entrevista de 33 minutos entre Selena Gómez y Benny Blanco, donde ambos detallaron el proceso creativo detrás del proyecto. En la charla, Blanco confesó lo inspirado que se sentía trabajando junto a Gómez, incluso revelando que, muchas veces, al escucharla, encontraba frases que podrían convertirse en letras de canciones

“A veces, decías algo muy importante y no sabía si te dabas cuenta, pero siempre abría el teléfono y pensaba: ‘¡Qué buen verso para una canción!‘”, comentó el productor.

Con el respaldo de figuras como Taylor Swift y el creciente apoyo de sus seguidores, “I Said I Love You First” se posiciona como uno de los proyectos más personales y esperados en la carrera de Selena Gómez.

Sigue leyendo: