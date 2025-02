Selena Gómez anuncia nuevo álbum “I Said I Love You First” junto a Benny Blanco

La cantante Selena Gómez enloqueció a sus admiradores al anunciar este jueves 13 de febrero el lanzamiento de su nuevo álbum “I Said I Love You First” en colaboración con su novio Benny Blanco.

“I Said I Love You First” se estrenará en plataformas digitales el próximo 21 de marzo.

Como adelanto de este esperado trabajo, la pareja compartió en sus redes sociales el primer sencillo del álbum, titulado “Scared of Loving You“. Esta canción, ya disponible en todas las plataformas, deja entrever la conexión profunda entre la pareja, quienes se han unido no solo en el amor, sino también en su creatividad musical.

Selena, quien recientemente protagonizó el filme “Emilia Pérez”, expresó a sus seguidores en Instagram: “Siempre los engaño, chicos… Mi nuevo álbum ‘I Said I Love You First’ con mi mejor amigo Benny Blanco, sale el 21 de marzo“.

Y agregó: “Nuestra primera canción, “Scared of Loving You”, ya está disponible… ¡Estamos ansiosos por compartir este proyecto especial con ustedes pronto!“.

Por su parte, Benny Blanco, visiblemente emocionado por este proyecto, compartió un mensaje en su perfil dedicado a su prometida: “No puedo creer que pueda pasar el resto de mi vida contigo“, demostrando el amor y la complicidad que comparten más allá de los reflectores.

Según explicó Variety, en el sencillo “Scared of Loving You”, escrito por Selena Gómez, Benny Blanco y Finneas, hermano de Billie Eilish, Selena expresa sus ansiedades y miedos sobre las relaciones. Además, Finneas y Blanco son coproductores de este próximo disco de la intérprete.

La pareja acompañó el sencillo con un video con la letra de la canción, el cual presenta imágenes de los dos riéndose, besándose y compartiendo momentos de diversión desde un parque de diversiones de Disney.

Sin embargo, por el momento no se sabe cuántas canciones se incluirán en el álbum, aunque Gómez y Blanco compartieron un enlace de preventa para una versión de vinilo del disco.

“Este disco celebrará la historia de amor de la pareja. Narra toda su historia: antes de conocerse, enamorarse y mirar hacia lo que les depara el futuro“, se lee en un comunicado de prensa sobre “I Said I Love You First”.

Sin duda, Selena Gómez tomó por sorpresa a todos sus seguidores con la noticia de su nuevo álbum, esto debido a que durante el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, la intérprete había declarado que veía difícil volver a la música luego de participar en “Emilia Pérez”.

Sigue leyendo: