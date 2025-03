Rosie Rivera se pronuncia tras la liberación de Trino Marín

Luego de que hace algunos días se dio a conocer que Trino Marín, exesposo de Jenni Rivera, fue liberado de prisión tras cumplir una sentencia de 18 años por abuso sexual, tras recibir esta noticia, Rosie Rivera se pronunció al respecto.

La hermana de la fallecida “Diva De La Banda”, quien fue víctima de agresión sexual cuando era menor de edad por parte de su excuñado, compartió en entrevista para el programa “De Primera Mano” que fue notificada directamente por las autoridades de la ciudad de Long Beach sobre la excarcelación de Marín.

“Si me sorprendió, gracias a Dios no lo supe por los medios, le doy gracias a Dios y a la ciudad de Long Beach que tuvieron la cortesía de llamarme y dejarme saber que iba a haber un jurado para ver si lo dejaban salir, pero fueron muy claros en decirme que pasara lo que pasara (Trino) iba a salir”, dijo.

Rosie también mencionó que no quiere tener ningún tipo de contacto con él y que protegerá a su familia con uñas y dientes para que no les pase lo mismo que a ella.

“Aunque soy adulta, da miedo pensar cómo voy a reaccionar si lo veo. No lo quiero ver, no lo quiero cerca de mis hijos, no lo quiero en mi vida”, comentó.

En su declaración, Rosie resaltó que, aunque la liberación revive emociones dolorosas, se ha enfocado en su bienestar emocional y espiritual. Explicó que el proceso de sanación comenzó mucho antes de que se dictara sentencia.

“Yo tenía que soltar ese coraje, me estaba desgastando por ese coraje que yo le tenía a esa persona. Me cansé de estar enojada, yo siempre estaba enojada desde que empezó este abuso a los ocho años y cuando él dejó de abusar de mí a eso de los 11 yo todavía seguía pensando en él todos los días, no era soñar o crear, sino más bien era odiar y me estaba desgastando yo sola, por eso decidí perdonarlo”, afirmó.

“Pasé un proceso de coraje, de cuestionar, pero no puedo controlarlo ni estar enojada con el mundo porque él está libre. Él pagó el tiempo que la Corte tuvo para él y Dios dirá lo demás. Hay que cuidar a los niños que estén cerca de él”, agregó.

Rosie también recordó el momento en el que decidió contar lo que había vivido. Dijo que tenía 16 años cuando reveló los abusos a su familia.

“Mi mamá, mi hermana y Jenni Rivera me creyeron. Les dije que lo había perdonado, fue hace 15 años. Jenni me apoyó porque era lo mejor para mí”, expresó.

Durante el proceso legal, Rivera buscó una señal de arrepentimiento por parte de Marín. Contó que su hermana Jacquie le dijo que Marín admitió que merecía estar en prisión.

“Por muchos años quería saber que él estaba arrepentido, que no nos llamara mentirosas. Hace años, Jacquie me dijo que él confesó que merecía estar ahí”.

Para finalizar, Rosie Rivera reveló que, hasta el momento, no ha pensado en tomar medidas de protección para que Trino Marín no se le acerque. Sin embargo, destacó que de hacerlo, entonces sí tomaría medidas en el asunto.

“A lo que yo entiendo es que tiene que haber primero acciones que él tome contra mí y las tengo que anotar, hacer reportes, al menos en lo que yo he visto en otros casos, me imaginó que él primero tendría que hacer alguna molestia en mi contra para yo reportarlo”.

