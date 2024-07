Tía de Jenni Rivera dice de todo en contra doña Rosa y Rosie

La tía de Jenni Rivera, Pita Saavedra, dio su opinión sobre la actitud que expusieron Rosie Rivera y doña Rosa durante la develación de la estrella póstuma en El Paseo de la Fama de Hollywood.

Para empezar, Pita afirma que en efecto el evento fue organizado por los hijos de Jenni: Chiquis, Jenicka López, Michael Marin, Jacqie Rivera y Johnny López quienes para este momento decidieron invitar tanto a sus abuelos como a los hermanos de la fallecida.

Durante el evento, tanto Rosie como doña Rosa posaron junto a ella. Lloraron sobre la misma y los medios de comunicación estuvieron ahí para captarlo todo. Fue esta actitud la que no vio con buenos ojos Pita. Por alguna razón, la tía de “La Diva de la Banda” no cree en estas acciones y las señala en las redes sociales. Para ella mucho de lo que ahí se vio fue un acto de hipocresía, más no por parte de los hijo de la fallecida, sino por el resto de parientes de ésta.

Las declaraciones de Pita fueron expuestas en la cuenta de Instagram de El Gordo y la Flaca y los comentarios del público, en su mayoría son a favor. Algunos de estos rezan de la siguiente manera: “Hasta que alguien dijo la verdad”, “Señora la felicito usted dijo la pura verdad”, “De verdad se vio muy sobre actuado. Ojo no quiero decir que no le duela la ausencia de su hija, pero fue demasiado show”.

El gran ausente

Llamó la atención que durante el acto no se vio por ningún lado a Juan Rivera, también hermano de Jenni. Recientemente éste dijo que no quiso estar presente, porque no querían sentirse incómodo. Porque además no iba a poder estar en compañía de su esposa y de sus hijos.

Vale agregar que todo parece indicar que ni sus hermanos estuvieron presentes con sus familiares, por esta razón se entiende que no se hiciera una excepción con Juan. Además éste actualmente protagoniza una pelea legal con Chiquis, por lo que ésta considera difamaciones al rededor del tema “Abeja Reina”.

Juan afirmó que él no necesita estar en este tipo de eventos para rendirle tributo a su hermana.

