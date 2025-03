Walmart vende una cómoda con seis cajones: de $396 a solo $107

Los gaveteros son ideales para organizar espacios en el hogar, almacenar diferentes artículos y ofrecer mayor espacio dentro de la casa pues su diseño permite, almacenar y manejar cualquier tipo de productos para tener una mejor visual del hogar y no dejar las cosas en diferentes partes.

Si la casa no cuenta con un armario, puede ser difícil encontrar espacio para organizar todas las cosas que se adquirieron en oferta, desde camisas, hasta zapatos o artículos deportivos, y otras cosas de utilidad para la belleza femenina o las necesidades masculinas.

Existen cómodas de diferentes tamaños que permiten guardad desde vestidos largos, trajes o abrigos, pero hay otras que son el lugar ideal para guardar prendas pequeñas con mayor facilidad y tener una mejor disposición de los espacios y ubicarlo en un lugar de la casa para ordenar y ampliar espacios.

Walmart vende una cómoda con 6 cajones

Actualmente, Walmart tiene en oferta la cómoda moderna de seis cajones Walker Edison, por solo $107, lo que representa un gran descuente de 73 % respecto de su precio original de $397 y los mismos compradores se ha referido a las ventajas que ofrece este artículo para el hogar.

La cómoda tiene un diseño de 6 cajones espaciosos hechos de madera MDF resistente a la deformación, laminado duradero y acero con recubrimiento en polvo para resistir el paso de los años, sin importar cuántas veces se abra y cierre esta cómoda, para encontrar tu camiseta favorita.

Mide 81 cm de alto, 119 cm de largo y 45 cm de ancho, así que supone una excelente opción para espacios pequeños, se puede ubicar en dormitorios, pero también es ideal para salas de estar, habitaciones infantiles, oficinas y más, por su diseño elegante y neutro que combina a la perfección con cualquier decoración.

“Esta cómoda se ve preciosa una vez construida. El espacio en los cajones es normal; no son ni muy grandes ni muy pequeños. Perfecta para una familia pequeña o simplemente para la habitación de los niños o de invitados. Construirla me llevó un poco de tiempo y no se sentía muy resistente, pero una vez construida, se siente bien. Me gusta el resultado final”, comentó una de las compradoras.

Esta cómoda disponible en oferta en Walmart ayudará a optimizar el espacio, facilitar encontrar ropa o artículos que se hayan guardado en uno de sus 6 compartimientos, agrega valor al hogar por su diseño elegante y la casa sin duda se verá más organizada.