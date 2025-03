Revelan que ocho mujeres iban entre deportados a El Salvador, pero Nayib Bukele no las aceptó

Ocho mujeres fueron incluidas entre los migrantes venezolanos deportados a El Salvador la semana pasada, pero terminaron siendo devueltas a Estados Unidos porque el presidente Nayib Bukele no las aceptó, según una declaración jurada presentadas el lunes y citada por ABC News.

Una de las mujeres, identificada como SZFR, relató que la trasladaron desde un centro de detención en El Paso, Texas, sin recibir información clara sobre su destino. “Pregunté adónde íbamos y nos dijeron que a Venezuela”, declaró. Según su testimonio, otros detenidos estaban en trámites migratorios y a la espera de audiencias cuando fueron deportados.

La declarante aseguró que los encadenaron de manos y pies. Foto: Secretaría de Prensa de El Salvador

La mujer denunció que todos los deportados, incluidas ellas, estuvieron encadenados de pies y manos durante el trayecto, incluso en una escala para repostar. También que funcionarios estadounidenses los presionaron para firmar documentos en los que algunos hombres admitían pertenecer al Tren de Aragua, la banda criminal que motivó la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros.

Durante una audiencia ante un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles anunció que presentará estos documentos como prueba de que los deportados estaban siendo obligados a renunciar a sus derechos.

#CECOT | El Presidente @nayibbukele indicó que los 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua permanecerán en prisión en el CECOT por un período de un año (renovable). "Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una tarifa alta por… pic.twitter.com/QyjwmAqwYA — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) March 16, 2025

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha afirmado que los deportados forman parte del Tren de Aragua. Sin embargo, un funcionario de la agencia reconoció en una declaración jurada que muchos de los migrantes enviados a El Salvador no tenían antecedentes penales en Estados Unidos.

Según SZFR, cuando el avión aterrizó en El Salvador, las mujeres fueron retenidas a bordo mientras los hombres descendían. “Nos dijeron que el presidente de El Salvador no aceptaría mujeres y que seríamos devueltas a un centro de detención en Estados Unidos”, declaró.

Un migrante nicaragüense que también fue deportado y luego regresado a territorio estadounidense, dijo en otra declaración jurada que escuchó a un funcionario salvadoreño decir que el país no recibiría a mujeres porque su prisión no estaba acondicionada para ellas y que no estaban incluidas en el acuerdo de deportación, señaló ABC News.

