Madre llora por su hijo deportado a El Salvador: “Si él fuera del Tren de Aragua, yo no pasara hambre”

La deportación de más de 200 venezolanos a El Salvador bajo la acusación de pertenecer al Tren de Aragua ha dejado a muchas familias sumidas en la incertidumbre y el dolor. Josefina Romero, madre de Wild Chirino, uno de los detenidos, clama por su regreso y asegura que su hijo no pertenece a ninguna organización criminal.

“No sé nada de él, y esta semana me enteré de que supuestamente pertenece al Tren de Aragua. Si él perteneciera al Tren de Aragua, yo viviera bien, yo no pasara hambre. Esto es una injusticia, lo que están haciendo con ellos”, expresó con indignación al diario español El País..

Según Romero, su hijo es tatuador y barbero, y asegura que su única “prueba” en su contra son los tatuajes que lleva en el cuerpo. “No pueden culparlos a todos por unos tatuajes. Por favor, regrésenlo conmigo para Venezuela”, pidió.

En su opinión, la decisión del gobierno de Nayib Bukele de encarcelar a estos venezolanos es una medida desproporcionada. “Él no va a hacer nada con esos venezolanos allá, ellos no son de allá, que los mande para acá. Que si quiere justicia, que tome justicia con los de allá”, afirmó, en referencia a los criminales salvadoreños encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo.

Un padre desesperado: “Si no lo quieren traer, yo lo busco y lo traigo a pie”

Carlos Peñaloza, padre de otro joven deportado, relató el momento en el que descubrió una imagen que podría ser de su hijo entre los venezolanos trasladados a El Salvador.

“Un sobrino se puso a buscar en las imágenes publicadas por el gobierno de El Salvador y me mandó una foto de un muchacho que tiene tatuada una espiga en la pierna y la comparó con mi hijo. Aparece agachado, no se le ve la cara, pero tiene las facciones y la espiga. Todavía yo le digo a Dios que ojalá no sea él, que sea otro, pero hay mucha coincidencia”, explicó también a El País.

Peñaloza teme que su hijo esté sufriendo un trato injusto y pide que lo liberen. “Si no lo quieren traer, yo lo busco, lo traigo a pie, lo que sea, pero que lo suelten de ahí”, suplicó.

El impacto emocional que esta detención puede tener en su hijo es una de sus mayores preocupaciones. “Imagínate el trauma de ese muchacho, quién le repara a él eso que está viviendo, quién hará que nunca se acuerde de eso. Eso va a quedar siempre plasmado en su cabeza”, lamentó.

Denuncian presuntas violaciones al debido proceso

La deportación masiva de estos migrantes ha generado fuertes críticas. La ONG venezolana Provea exigió a los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador garantizar el debido proceso y condiciones dignas para los detenidos.

A través de un comunicado en X, la organización exhortó a revisar los procedimientos de expulsión y asegurar que se evalúe cada caso con base en el derecho a solicitar asilo, además de que se garanticen mecanismos de protección internacional.

Provea también advirtió que esta “deportación masiva e indiscriminada” viola garantías procesales y expone a los venezolanos a mayor vulnerabilidad.

Mientras tanto, el gobierno del presidente Donald Trump defiende las deportaciones y asegura que los migrantes fueron sometidos a un proceso “muy riguroso” de verificación antes de su deportación a El Salvador.

Sigue leyendo:

• Pensó que lo deportarían a Venezuela y terminó en la cárcel para terroristas de El Salvador

• EE.UU. sobre futbolista venezolano deportado a El Salvador: “Tiene tatuajes del Tren de Aragua”

• Qué es el parole humanitario que Trump revocó a más de 500 mil migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití