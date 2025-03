“Los nazis recibieron un mejor trato” que los venezolanos deportados por Trump, dice jueza de EE.UU.

La jueza federal de apelaciones Patricia Millett criticó duramente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la administración Trump para deportar a presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua, argumentando que Estados Unidos los trató peor que a los presuntos nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

“Había aviones llenos de gente. No existían procedimientos para notificar a la gente”, dijo Millett en una audiencia el lunes, según ABC News. “Los nazis recibían un mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros”.

El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de DC está evaluando la legalidad de la decisión de la administración de deportar a más de 200 migrantes sin el debido proceso.

La jueza señaló que, a diferencia de los venezolanos deportados, los presuntos nazis recibieron audiencias y estuvieron sujetos a regulaciones establecidas.

“No hay regulaciones, y los funcionarios de la agencia que administraban esto no adoptaron nada. No se les notificó a estas personas. No se les dijo adónde iban”, denunció Millett, cuestionando el proceder del gobierno, según el medio.

El fiscal general adjunto Drew Ensign rechazó la comparación con los nazis, pero admitió que algunos de los deportados lograron presentar peticiones de hábeas corpus, según ABC News.

La decisión del juez Boasberg

El juez federal James Boasberg ya había bloqueado temporalmente las deportaciones, dictaminando que los migrantes merecían audiencias judiciales para determinar su presunta afiliación al Tren de Aragua.

En su fallo, Boasberg criticó el “uso sin precedentes” de la Ley de Enemigos Extranjeros, subrayando que los afectados fueron enviados a una prisión en El Salvador, donde enfrentan “tortura, palizas e incluso la muerte”.

La administración Trump sostiene que la pandilla Tren de Aragua representa un “estado criminal híbrido” y que la ley permite deportaciones con escaso o nulo debido proceso en tiempos de guerra.

Sin embargo, Boasberg enfatizó que la falta de audiencias individuales viola derechos fundamentales.

El caso podría llegar a la Corte Suprema si el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC falla en contra del gobierno.

El panel judicial que evalúa el caso incluye a dos jueces nominados por presidentes republicanos, uno de ellos por Trump.

