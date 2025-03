Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 27 de marzo al 2 de abril

Teatro SEA presenta a “Rose”

Este jueves 27 de marzo, el Teatro SEA (107 Suffolk Street) tendrá un evento especial para celebrar el Día Mundial del Teatro y el Mes de la Mujer con la obra maestra “Rose”. La actriz Susana Yasan (foto) narra una historia profundamente conmovedora, que resuena como un homenaje a la perseverancia y la esperanza en los momentos más oscuros de la historia de la humanidad. “Rose”, de Martin Sherman y dirigida por Silvio Gressani, es un poderoso monólogo que explora la vida de una mujer judía afectada por los grandes acontecimientos del siglo XX. A las 8:00 pm. Boletos: https://teatrosea.org.

Foto: Cortesía

“La Niña y la Ballena” en el IATI Theater

El IATI Theater (64 E 4th St.) estrena este sábado 29 de marzo la obra “La Niña y la Ballena”. En una época en la que el cambio climático está transformando rápidamente nuestros océanos, esta producción invita al público a reflexionar sobre la responsabilidad ambiental y el impacto de la actividad humana en la vida marina. Ambientada en el mar Cantábrico, y escrita por la reconocida dramaturga española Itziar Pascual, la pieza teatral narra la historia de Itxaso, una niña de 12 años con pérdida auditiva, y Balaenoptera, una ballena que carga el peso de la historia. Su encuentro en las aguas de Getaria (España) entrelaza narrativas personales y ecológicas, inspiradas en hechos reales y en la historia marítima vasca. Hasta el 20 de abril, jueves y viernes a las 7:00 pm y sábados y domingos a las 3:00 pm. Boletos: www.iatitheater.org.

Foto: Cortesía

‘Boy Blue’ en el Lincoln Center

El estreno en Estados Unidos de Boy Blue, la compañía de teatro de danza hip-hop más célebre del Reino Unido, tendrá lugar en el Lincoln Center, ofreciendo movimiento en su forma más fluida, depurada y hábil. Resuelta y sin complejos, la pieza “Cycles” es una exploración tenaz del hip-hop en todas sus formas. Experimente la conexión entre el movimiento en el escenario y el ritmo, el groove y la vitalidad de la música, mientras nueve poderosos bailarines llenan el espacio en lo que parece un movimiento infinito. Desde el jueves 27 al sábado 29 de marzo a las 7:30 pm, en el Rose Theater, Jazz at Lincoln Center (Broadway at West 60th Street, 5th Floor). Boletos: https://lincolncenter.org.

Cortesía

Luna Park arranca su temporada 2025

El parque de atracciones más emblemático de la ciudad de Nueva York, Luna Park en Coney Island, volverá a recibir a sus visitantes para la temporada 2025 a partir de este sábado 29 de marzo a las 11:00 am. Para su fin de semana inaugural tendrá una celebración de tres días que incluirá su tradicional bautizo con crema de huevo del Coney Island Cyclone, a las 12:00 pm. En honor al 98º aniversario de la icónica montaña rusa, los primeros 98 visitantes que suban al Coney Island Cyclone disfrutarán de una subida gratuita y un postre de crema de huevo, el clásico postre de Coney Island. También inaugurará la temporada con su iniciativa benéfica anual, ofreciendo a los visitantes precios con descuento para las nuevas pulseras “All Day Extraordinary”. Para más información, visite: www.LunaParkNYC.com.

Foto: Cortesía

Concierto de música tropical con 3D Rhythm of Life

Este sábado 29 de marzo, en The St. George Theater (35 Hyatt St, Staten Island), el grupo de soul latino tropical 3D Rhythm of Life presentará a los artistas ganadores del Grammy: Hermam Olivera (Orquesta Española de Harlem, Eddie Palmeiri, Tito Puente y más) y John James (Sting, Stevie Wonder, Toto) en un concierto bilingüe. 3D Rhythm of Life, liderada por Michael Tate, fundador de la banda, ha creado un estilo único de fusión de afrocaribeño, salsa, tropical latino y rhythm & blues. Multicultural y bilingüe, la agrupación neoyorquina ha producido seis discos y se ha presentado en todo Estados Unidos durante más de 20 años. Recientemente lanzó su versión tropical de la canción Fantasy, el gran éxito de Earth Wind and Fire. A las 8:00 pm. Boletos: https://stgeorgetheatre.com.

Cortesía

Rubén Blades y su show “Maestra Vida”

Rubén Blades estrena en el Lincoln Center su obra musical a gran escala, Maestra Vida, un drama urbano que desafía el género y se centra en la experiencia vivida en Latinoamérica. La obra, interpretada por miembros de la Filarmónica de Nueva York y dirigida por Diego Matheuz, cuenta con el salsero panameño como cantante principal. Al describir la realidad urbana de los barrios pobres de Latinoamérica a través de la historia de una pareja, Maestra Vida explora temas de vida, muerte y familia en una isla ficticia del Caribe. Esta composición original fusiona música afrocaribeña, arreglos sinfónicos y una historia típicamente latinoamericana y está escrita para una orquesta sinfónica completa de 90 músicos y un conjunto latino compuesto por piano, bajo, congas, timbales, bongó y dos coristas. Domingo 30 y lunes 31 de marzo, a las 7:30 pm en el David Geffen Hall (10 Lincoln Center Plaza). Boletos: Choose-What-You-Pay en https: www.lincolncenter.org.

AP Photo/John Locher

J Balvin en el Barclays Center

El ícono global de la música latina, J Balvin, regresó a los escenarios de Estados Unidos a lo grande con el “Back to the Rayo” Tour 2025, que este domingo 30 de marzo llega al Barclays Center. El cantante colombiano ofrecerá un espectáculo de dos horas en el que presentará su extenso repertorio de éxitos, incluyendo su más reciente producción discográfica, Rayo. Con un escenario minimalista pero futurista, Balvin sorprende a la audiencia llevando a la tarima el auto de sus inicios musicales, un Volkswagen Golf cromo al que llamó “Rayo”. Alrededor de esta figura, que estará presente a lo largo del show, Balvin realiza un viaje a su pasado, presente y futuro. A las 8:00 pm. Boletos: https://www.stubhub.com/j-balvin-brooklyn-tickets-3-30-2025/event/156236275/

Foto: @SebastienNagy

Amazonas 2025: Música Clásica y Folclórica

Embárquese en un fascinante viaje musical donde la sofisticación de la música clásica se fusiona a la perfección con los ritmos y melodías dinámicos de las tradiciones folclóricas de España, Portugal, Latinoamérica y más allá. Presentado por Ensemble Ibérica y Azlo Productions, este concierto presenta un elenco inigualable de artistas invitados de talla mundial, liderado por el guitarrista clásico Nilko Andreas, director artístico de Azlo Productions (foto der), y el guitarrista Beau Bledsoe, director artístico de Ensemble Ibérica (foto izq). Celebre la rica riqueza cultural de estas regiones a través de una actuación inolvidable que une tradición e innovación, elegancia y vitalidad. Miércoles 2 de abril a las 7:00 pm en el Kaufman Music Center (129 West 67th Street). Boletos: https://www.kaufmanmusiccenter.org.

Foto: Cortesía

Celebración de la paella en Socarrat

Desde este jueves 27 al domingo 30 de marzo, Socarrat Paella Bar estará celebrando el Día Nacional de la Paella, ofreciendo una degustación especial que destaca la Paella Valenciana de autor junto con una selección de los platos más famosos del restaurante. Fundado por el chef Lolo Manso, quien ha elaborado personalmente más de un millón de paellas, durante más de 16 años, Socarrat ha sido un referente en la escena culinaria de la ciudad de Nueva York, sirviendo cocina tradicional española en sus tres locaciones actuales. Además, durante estas fechas, los clientes pueden compartir sus fotos de paella en Instagram con la etiqueta #PaellaDayFeast2025 para tener la oportunidad de ganar un brunch español para dos. El ganador se anunciará el 30 de marzo. Para más información y reservas, visite: https://socarratnyc.com.

Cortesía Socarrat

Festival de las Comidas Olvidadas

Playa Betty’s, el restaurante mexicano del Upper West Side (320 Amsterdam Ave) que sirve comida playera al estilo californiano, está participando en el Forgotten Foods Festival del grupo Chef Driven Hospitality, que incluye a 14 restaurantes y comienza este viernes 28 de marzo hasta el 6 de abril. El menú especial de Plays Betty’s incluye la Sopa de Habas con chiles moritos tostados y queso fresco; la Tostada de Pollo con frijoles refritos, salsa de tomate fresca, chiles y queso y los Tacos de Lengua de res con salsa pipián. Como postre el Arroz con Leche y Cajeta y la bebida estrella es un Martini de Manzana. Barbounia, Acadia, Dagon, Monterey, L’Express, Cafe D’Alsace y otros miembros de la familia Chef Driven Hospitality también participan en este festival con menús que viajan en el tiempo y a través de muchas culturas y cocinas. Para más información, visite: https://chefdriven.getbento.com/forgotten-foods-festival y https://www.playabettys.com.

Cortesía

La Agenda de eventos se publica todos los jueves.