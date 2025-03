Sofía Vergara luce cuerpazo con llamativo corsé rojo de escote

La actriz Sofía Vergara sigue dejando a todos sin aliento a sus 52 años con su estilo y belleza única.

Esta vez, la también modelo y presentadora sorprendió a propios y extraños a su llegada a las grabaciones de la nueva temporada del programa ‘America’s Got Talent’, en Pasadena, luciendo un look que robó miradas gracias a ese cuerpazo que sigue conservando en perfecta forma.

La colombiana no dudó en utilizar un look elegante y sensual durante su camino al estudio. Enfundada con un corsé rojo de escote pronunciado y detalles que le daban un toque moderno y atrevido, la prenda resaltó su envidiable figura. Para complementar su outfit, Sofía vistió unos pantalones acampanados del mismo tono, lo que logró que su conjunto no pasara desapercibido.

La presencia de Sofía Vergara, con una actitud relajada y a la vez sofisticada, demostró una vez más por qué para muchos sigue siendo un referente de estilo y belleza.

Con esas curvas que siguen siendo el ensueño de muchos caballeros y un modelito que le sentó a la perfección, la estrella de ‘Modern Family’ vuelve a dejar claro que no tiene nada que envidiarle a muchas veinteañeras.

Sin duda alguna, este look de Sofía es solo uno de los muchos que seguramente dejaran sin aliento a los espectadores de ‘America’s Got Talent’.

A sus 52 años Sofía Vergara sigue conservando su figura en perfecta forma. Crédito: The Image Direct | Grosby Group

El atuendo de Sofía Vergara no pasó desapercibido. Crédito: The Image Direct | Grosby Group

Por otra parte, cabe mencionar que hace unos días Sofía Vergara elevó la temperatura en redes sociales cuando compartió con sus más de 35 millones de seguidores de Instagram una de sus ya conocidas fotos Throwback Thursday (#TBT), donde se dejó admirar posando de pie, en una playa de Miami, usando un diminuto bikini que apenas cubre su cuerpo.

“#tbt Miami!”, escribió al pie de la imagen que hasta el momento ha conseguido más de 245,000 likes y toda clase de halagos.

