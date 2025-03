Eclipse solar al amanecer este sábado en Nueva York: ¿Cómo verlo?

Un eclipse solar parcial podrá apreciarse la mañana de este sábado en Nueva York y el área triestatal, dando comienzo a un fin de semana de temperatura primaveral (80F/27C).

La luna se deslizará frente al sol, creando un eclipse solar parcial visible en partes del noreste del país. En la ciudad de Nueva York 22% del sol quedará cubierto. Pero la hora del fenómeno y una esperada nubosidad podrían complicar el panorama.

En el área triestatal el eclipse comenzará antes del amanecer, lo que significa que el sol ya estará parcialmente cubierto cuando salga sobre el horizonte de la ciudad. Eso ofrece sólo unos minutos para disfrutar del espectáculo antes de que termine.

-Salida del sol (cuando comienza el eclipse): 6:44 a.m.

-Plenitud eclipse parcial: 6:46 a.m.

-Fin del eclipse: 7:04 a.m.

Según Mike Woods de FOX News, podría haber chubascos ligeros y niebla que afecten la visibilidad durante el eclipse parcial. Incluso se pronostica que casi toda la zona del eclipse en EE.UU. estará cubierta de nubes la mañana de este sábado. Podría haber un pequeño despeje en el este de Pensilvania y Nueva Jersey, pero el eclipse no será muy visible allí.

Curiosamente este fenómeno sucede casi un año después del eclipse solar total que se vio en Nueva York el 8 de abril de 2024.

¿Cómo ver el eclipse parcial este sábado?

A diferencia de un eclipse solar total (cuando la sombra de la luna cubre completamente el sol durante varios minutos), para ver un eclipse parcial hay que usar lentes certificados para eclipse solar durante todo el evento. Según la Sociedad Astronómica Americana (AAS), estas gafas deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2 para la observación directa del sol.

Pero incluso quienes no están en la zona del eclipse, las nubes lo cubren o no tienen lentes protectores, pueden ver este raro fenómeno en varias transmisiones en vivo en línea gratuitas, que puedes encontrar en estas páginas de Timeanddate.com y el Real Observatorio de Greenwich.

¿Dónde será visible el eclipse?

En Europa, África occidental, el este de Canadá y el noreste de Estados Unidos. El momento del evento será más oportuno para quienes se encuentren al otro lado del Atlántico, ya que están horas por delante de Estados Unidos. Otras ciudades de la costa este como Filadelfia y Boston, podrán ver el eclipse parcial.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather.